Liga Mistrzów: Bayern Monachium zdeklasował Barcelonę

Cóż to był za mecz w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Hansiego-Dietera Flicka! Bayern Monachium zdeklasował Barcelonę

Przed spotkaniem wiedzieliśmy, że rywalizacja FC Barcelony z Bayernem Monachium była hitowym starciem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W 1/8 finału tych rozgrywek “Katalończycy” pokonali w dwumeczu SSC Napoli. W rewanżowym meczu Barcelona wygrała 3:1 drużynę “Azzurrich”. Z drugiej strony klub ze stolicy “Bawarii” okazał się wyraźnie lepszy od Chelsea, zwyciężając w dwumeczu aż 7:1.

Przebieg meczu

“Bawarczycy” wyszli na prowadzenie już w czwartej minucie za sprawą Thomasa Müllera po składnej akcji z Robertem Lewandowskim. Chwilę później wyrównała FC Barcelona, gdyż do własnej bramki trafił David Alaba. Już w 21. minucie gola strzelił Ivan Perišić, wyprowadzając Bayern na prowadzenie. Sześć minut później na 3:1 trafił Serge Gnabry. Jednak nie było to ostatnie słowo w tej części gry. Drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył Thomas Müller, który wykończył dośrodkowanie Joshuy Kimmicha. Strzelanie w drugiej połowie rozpoczęła “Duma Katalonii”. W 57. minucie gola strzelił Luis Suarez. Jednak drużyna ze stolicy “Bawarii” utrzymała wysoki poziom z pierwszej części gry. Najpierw piątą bramkę dla Bayernu zdobył Joshua Kimmich. W końcówce spotkania ponownie do głosu doszedł zespół prowadzony przez Hansiego Flicka. W 82. minucie gola głową strzelił Robert Lewandowski po dośrodkowaniu Philippe Coutinho. Chwilę później to Brazylijczyk zapisał się na listę strzelców, podwyższając wynik na 7:2. Jednak to nie była jedyna bramka w tym meczu tego zawodnika. W 89. minucie ustalił rezultat meczu właśnie Coutinho. Bayern wygrał 8:2 i zameldował się w półfinale Ligi Mistrzów.

Wynik

FC Barcelona – Bayern Monachium 2:8 (1:4)

0:1 Thomas Müller 4′

1:1 David Alaba 7′ (GS)

1:2 Ivan Perišić 21′

1:3 Serge Gnabry 27′

1:4 Thomas Müller 31′

2:4 Luis Suarez 57′

2:5 Joshua Kimmich 63′

2:6 Robert Lewandowski 82′

2:7 Philippe Coutinho 85′

2:8 Philippe Coutinho 89′

Barcelona: ter Stegen; N. Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Roberto (46. Griezmann), Busquets (70. Fati), F. de Jong, Arturo Vidal, Messi (C), L. Suárez.

Bayern: Neuer (C); Kimmich, Boateng (75. Süle), Alaba, A. Davies (84. Lucas Hernández), Goretzka (84. Tolisso), Alcántara, Gnabry (75. Coutinho), Müller, Perišić (67. Coman), Lewandowski.