Hitowe starcie pomiędzy FC Barceloną i Bayernu Monachium obfitowała do przerwy w wiele bramek. Większość z nich strzelała jednak zespół ze stolicy “Bawarii”.

W pierwszej połowie drużyna prowadzona przez Quique Setiéna przegrywała aż 1:4. Pierwszy raz w historii klubu FC Barcelona straciła cztery bramki do przerwy w spotkaniu Ligi Mistrzów.

Barcelona concede 4 goals in the first half of a UCL match for the first time.#UCL pic.twitter.com/la0yMRVNsO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2020