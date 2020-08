Istnieje możliwość, że z zespołu prowadzonego przez Franka Lamparda odejdzie filar środka pola. Jak duże są szanse na transfer?

W minionych rozgrywkach Serie A Inter Mediolan pod wodzą Antonio Conte nie zdołał zagrozić Juventusowi w walce o Scudetto. Przed kolejnym sezonem władze Nerazzurrich nie będą szczędzić pieniędzy na wzmocnienia kadry.

Duże wzmocnienie środka pola?

Na celowniku klubu z Mediolanu znalazł się N’Golo Kante. Jak podała “La Gazetta dello Sport”, transakcja możliwa jest w najbliższych tygodniach. Aktualna umowa Francuza obowiązuje jeszcze przez 3 lata, dlatego Inter musi się liczyć z niemałym wydatkiem. Jeżeli Kante zdecyduje się na odejście, to władze Chelsea zostaną zmuszone do uaktywnienia się na rynku transferowym.

Cztery lata w Chelsea

29-latek do Londynu został sprowadzony przed czterema laty z Leicester. Zapłacono za niego wówczas 35,8 mln euro. W ostatnim sezonie Premier League wystąpił w 22 spotkaniach, w których 3 razy trafił do siatki. Jego bilans w reprezentacji Francji to 39 meczów i 1 bramka.