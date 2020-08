Bruk-Bet Termalica: Roman Gergel na dłużej w klubie

Bruk-Bet Termalica poinformowała na swoje stronie internetowej, że Roman Gergel przedłużył kontrakt z klubem. Piłkarz związał się roczną umową z zespołem “Słoni”.

Słowacki pomocnik ma za sobą udany sezon 2019/2020 w zespole Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Piłkarz wystąpił w trzydziestu dwóch spotkaniach ubiegłej kampanii Fortuna 1. Ligi, zdobywając w nich siedem bramek oraz notując dziesięć asyst. W tej drugiej statystyce był najlepszym zawodnikiem swojego zespołu.

Przygoda w Polsce

Piłkarz trafił do Polski latem 2014 roku, gdy został zawodnikiem Górnika Zabrze. To był jego pierwszy klub zagraniczny, gdyż wcześniej przez całą karierę występował na Słowacji. W barwach “Górników” wystąpił w 81 spotkaniach, zdobywając dziewiętnaście bramek oraz notując jedenaście asyst. Jednak dwa lata później przeniósł się do wspomnianego Bruk-Betu Termalica, w którym gra do dziś. W koszulce ekipy “Słoni” pojawiał się na murawie w 112 meczach, w których strzelił osiemnaście goli oraz zanotował siedemnaście asyst.

Sezon klubu

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zakończyła sezon Fortuna 1. Ligi na szóstej pozycji. Tym samym zapewniła sobie udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy, jednak drużyna prowadzona przez Mariusza Lewandowskiego już w półfinale uległa Warcie Poznań. Nowy sezon na pierwszoligowych boiskach Termalica zainauguruje spotkaniem z Puszczą Niepołomice.

