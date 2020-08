Napastnik stwierdził, że w pewnym momencie miał propozycję ponownej gry w polskiej ekstraklasie. Dlaczego transfer nie doszedł do skutku?

W ostatnim czasie władze Legii Warszawa poszukiwały na rynku transferowym piłkarza na pozycję napastnika, który mógłby wzmocnić kadrę. Okazuje się, że kibice stołecznego klubu mogli być świadkami powrotu Nemanji Nikolicia, który zapisał dobrą kartę w historii klubu.

Napastnik o możliwości powrotu do Legii

W wywiadzie z Łukaszem Wiśniowskim i Jakubem Polkowskim z kanału “Foot Truck”, Nikolić opowiedział o całej sytuacji, która miała miejsce pół roku temu. “Rozmawiałem z Aleksandarem Vukoviciem, byłem w kontakcie z ludźmi z Videotonu, miałem oferty z PAOK-u, Chin i Dubaju. W pierwszej kolejności chciałem wrócić do Videotonu. Vuković dał mi do zrozumienia, że Legia jest zainteresowana. Próbował sprawdzić, czy chcę wrócić do Europy i czy wciąż jestem głodny strzelania goli i zdobywania trofeów. Chciał, żebyśmy usiedli do stołu i spróbowali się porozumieć. Mój agent rozmawiał z Radosławem Kucharskim, dyrektorem sportowym. Była duża szansa na to, abym wrócił do Legii. Okazało się, że klub nie ma takiego budżetu na napastnika. Byłem szczęśliwy i dumny, iż o mnie pamiętają i myślą o moim powrocie. To znaczy, że dałem wiele dobrego Legii i o tym nie zapomnieli” – wyjaśnił Węgier.

Wybrał Videoton

Atakujący występował w barwach Legii w latach 2015-2017, po czym odszedł za kwotę 3 mln euro do Chicago Fire. Ostatni okres spędził w Videotonie. W rozgrywkach 2019/20 ligi węgierskiej zagrał w 14 meczach, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 1 asystę. 32-latek dotychczas wystąpił w 27 spotkaniach reprezentacji Węgier i strzelił 5 goli.