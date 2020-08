Wydawało się, że Joe Hart nie otrzyma już szansy gry w silnym angielskim klubie. Jak jednak informuje “The Times”, doświadczony golkiper najprawdopodobniej otrzyma angaż w drużynie Tottenhamu.

33-latek jest wolnym zawodnikiem, odkąd wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Burnley. Anglik trafi więc za darmo na Tottenham Hotspur Stadium.

Załamanie formy

Joe Hart był swego czasu uznawany za jednego z czołowych bramkarzy w Premier League. Uchodził również za najlepszego od lat golkipera w reprezentacji Anglii. Wszystko załamało się jednak wraz z przyjściem do Manchesteru City Pepa Guardioli. Hiszpan od razu zapowiedział, że nie będzie stawiać na Harta. Anglik obrał zaskakujący kierunek i został wypożyczony do Torino. Tam radził sobie bardzo słabo. Podobnie wyglądały jego przygody z West Hamem oraz Burnley. W klubie z Turf Moor przez pewien czas pełnił nawet rolę trzeciego bramkarza. Był to z pewnością ogromny policzek dla zawodnika, który rozegrał 75. spotkań w reprezentacji Anglii oraz dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Premier League.

Głęboka rezerwa

Czy w barwach Tottenhamu również będzie zaledwie trzecim wyborem Jose Mourinho. Na ten moment w drużynie niepodważalną pozycję ma Hugo Lloris. Drugim golkiperem w ubiegłym sezonie był natomiast Paulo Gazzaniga, który bronił pod nieobecność kontuzjowanego mistrza świata z 2018 roku. Patrząc na ostatnie lata kariery Joe Harta nie wydaje się, żeby Anglik był wyżej w hierarchii od Argentyńczyka.