Trzech piłkarzy z Ekstraklasy z powołaniami do reprezentacji Rumunii

Już niebawem po długiej przerwie wraca piłka w wydaniu reprezentacyjnym. Drużyny narodowe wrócą do gry na wrześniowe mecze w Lidze Narodów.

Swoje powołania ogłosiła dziś Rumunia. Na liście znalazło się trzech piłkarzy występujących na co dzień w polskiej Ekstraklasie.

Trójka z Polski

Powołanymi zawodnikami z naszej ligi są Sergiu Hanca oraz Cornel Rapa z Cracovii oraz Bogdan Tiru z Jagiellonii Białystok.

Hanca do tej pory wystąpił w czterech meczach reprezentacji Rumunii. Co ciekawe, debiutował w czerwcu 2017 roku w przegranym 1:3 starciu z reprezentacją Polski. Z kolei jego klubowy kolega powraca do kadry po ponad dziewięcioletniej przerwie. Rapa swoje sześć występów w narodowych barwach uzbierał w 2010 oraz 2011 roku.

Najmniej doświadczonym piłkarzem na arenie reprezentacyjnej jest Bogdan Tiru. Obrońca Jagiellonii Białystok rozegrał dwa mecze w kadrze Rumunii, na które złożyło się jednak ledwie 21. minut. Oba występy zaliczył w spotkaniach towarzyskich.

Rywale Rumunów

Reprezentacja Rumunii we wrześniu rozegra dwa mecze w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Najpierw 4 września zmierzą się na własnym stadionie z Irlandią Północną. Trzy dni później zagrają natomiast na wyjeździe z Austrią.