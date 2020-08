Olympique Lyon – Bayern Monachium. Typy, kursy (19.08.2020)

Sezon 2019/2020 Ligi Mistrzów powoli dobiega końca, a do rozegrania zostały jeszcze tylko dwa spotkania – półfinał pomiędzy Bayernem Monachium a Olympique Lyon oraz to najważniejsze – finałowe. Kto dzisiejszego wieczora okaże się lepszy i dołączy do PSG w wielkim finale?

Olympique Lyon – Bayern zapowiedź

Obecność w ½ finału Olympique Lyon jest już ogromną sensacją, jednak wyeliminowanie Juventusu oraz Manchesteru City sprawia, że nie można ich już w żadnym stopniu lekceważyć. Zwłaszcza w ostatnim meczu z The Citizens pokazali się oni z doskonałej strony bezlitośnie wykorzystując błędy Obywateli i zabójczo kontratakując. Konfrontacja z Bayernem Monachium powinna wyglądać bardzo podobnie biorąc pod uwagę ultraofensywny styl gry Bawarczyków. Francuzi najprawdopodobniej skupią się ponownie na defensywie i próbach kontrataków. Naturalnie, faworytem tego starcia pozostaje Bayern, jednak mecz z Barceloną czy też wcześniejszy z Chelsea obnażyły ich słabości w formacji obronnej.

Monachijczycy podejdą do tego spotkania opromienieni zaskakująco wysokim zwycięstwem odniesionym nad Barceloną. Bawarska maszyna prowadzona przez Hansiego Flicka zdaje się być wprost nie do zatrzymania, gdyż nawet powtarzające się błędy w defensywie nie są w stanie poskutkować ich porażkami. Piłkarze z Lyonu muszą liczyć się z tym, że nawet zdobycie jednej lub dwóch bramek o niczym nie przesądzi, gdyż zawsze to Bayern jest w stanie zanotować więcej trafień od swojego rywala. Wieczorny pojedynek zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż Olympique Lyon nie ma już nikomu nic do udowadniania i może do tej potyczki podejść na pełnym luzie. To na Bayernie spoczywa w tym momencie gigantyczna presja i tylko od nich zależy to, czy sobie z nią poradzą.

Olympique Lyon – Bayern kursy

Biorąc pod uwagę etap półfinałowy Ligi Mistrzów kursy bukmacherów na to spotkanie ogromnie się różnią. W STS zwycięstwo Bayernu to kurs 1.27, remis 6.50, a zwycięstwo OL 8.98.

Olympique Lyon – Bayern typy

W tym meczu raczej trudno podejrzewać, by Olympique Lyon miał nawiązać walkę z Bayernem. To samo można było jednak powiedzieć w starciu z Manchesterem City, a jak było – każdy wie. Mimo wszystko stawiamy tutaj na pewne zwycięstwo Niemców i bramkę Gnabry’ego, czyli drugiego najlepszego strzelca zespołu.

Olympique Lyon – Bayern | Typ: Gnabry strzeli @2.05 STS

Olympique Lyon – Bayern | Typ: Over 1,5 bramki w 1. połowie @2.00 STS