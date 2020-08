N’Golo Kante odejdzie z Chelsea?…

Zaskakujące doniesienia przedstawia “The Mirror”. Angielskie medium twierdzi, że N’Golo Kante przed nadchodzącym sezonem może zasilić szeregi Manchesteru United.

Ostatnio pojawiło się sporo plotek dotyczących możliwego odejścia Francuza z Chelsea. Ciężko jednak przypuszczać, by Frank Lampard zgodził się na sprzedaż środkowego pomocnika do ligowego rywala.

Sezon naznaczony kontuzjami

N’Golo Kante w minionym sezonie miał sporo problemów z kontuzjami. Łącznie przez urazy nie zagrał w prawie połowie spotkań w Premier League. Gdy jednak pojawiał się na boisku, wnosił sporo jakości w poczynania zespołu dowodzonego przez Franka Lamparda. Sporo kontrowersji wśród fanów “The Blues” wzbudziła jednak decyzja angielskiego menedżera, aby 29-letni piłkarz występował nieco wyżej. Takową innowację taktyczną wprowadził jeszcze Maurizio Sarri. Lampard starał się wymiennie ustawiać Kante. Francuz raz występował w roli typowego defensywnego pomocnika, by następnie grać w środku pola. W opinii wielu kibiców oraz ekspertów, piłkarz radził sobie dużo lepiej, występując tuż przed linią obrony.

Do pary z Pogbą?

Jeśli Manchester United rzeczywiście zamierza pozyskać N’Golo Kante, Francuz mógłby na Old Trafford występować obok Paula Pogby. Obaj panowie dzielili i rządzili w środku pola, grając podczas finałów mistrzostw świata w 2018 roku. Ole Gunnar Solskjaer z pewnością chciałby odtworzyć drugą linię ekipy, która sięgnęła po najważniejsze piłkarskie trofeum. Jest jednak mało prawdopodobne, że Chelsea puści Kante do drużyny ligowego rywala. Jeśli już Francuz miałby odejść z klubu, to pewnie dużo bardziej realne są jego przenosiny do Interu Mediolan.