Fortuna rejestracja

Obstawianie spotkań online to obecnie najwygodniejsza i najszybsza metoda typowania wydarzeń sportowych. Wielu osobom zaczynającym swoją przygodę z zakładami bukmacherskimi może się wydawać, że założenie konta u bukmachera jest skomplikowanym procesem. Pokażemy wam dzisiaj jak założyć konto w Fortunie oraz jak przebiega cały proces rejestracji.

Fortuna – informacje ogólne

Fortuna zakłady bukmacherskie to bez wątpienia jeden z liderów polskiego rynku bukmacherów. Firma ta znana jest w naszym kraju od lat nie tylko przez miłośników sportu, ale również przez osoby nim zupełnie niezainteresowane. Naturalnie Fortuna jest legalnym bukmacherem, działającym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Finansów. Bukmacher ten oferuje nam zawieranie zakładów online oraz w punktach stacjonarnych, które możemy odwiedzić na terenie całego kraju. Bogata oferta, angażowanie się w polski sport oraz współpraca z tak dużymi i rozpoznawalnymi markami jak chociażby Legia Warszawa, sprawiły że buk ten cieszy się zaufaniem wśród społeczności graczy.

Czy założenie konta w Fortunie jest legalne?

Tak, oczywiście. Zgodnie z tym co wspominaliśmy, rejestracja w Fortunie, a co za tym idzie, założenie konta u tego bukmachera jest w pełni legalne. Zezwolenie udzielone Fortunie w 2012 roku przez Ministra Finansów sprawia, że należy ona do elitarnego i ograniczonego grona legalnych bukmacherów w naszym kraju.

Do tego warto zaznaczyć, że Fortuna zakłady bukmacherskie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki obowiązkowi wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, każdy z nas może w każdej chwili sprawdzić podstawowe informacje o tej spółce takie jak skład zarządu czy wysokość kapitału zakładowego. Tego typu rozwiązanie zapewnia odpowiednią transparentność oraz uczciwość działań bukmachera. Wieloletni staż na rynku oraz spełnianie przez lata odpowiednich wymogów prawnych zdecydowanie świadczą o tym, że jest to firma, z której usług warto korzystać oraz co do której nie ma żadnych wątpliwości w kwestii legalności jej działalności.

Rejestracja w Fortunie i kwestia pełnoletności

Podstawowym i najważniejszym wymogiem stawianym wobec każdej osoby zainteresowanej grą w Fortunie jest wymóg pełnoletności. W przypadku rejestracji w Fortunie konieczne będzie potwierdzenie naszego wieku poprzez udostępnienie w serwisie skanu odpowiedniego dokumentu, który wykaże, że skończyliśmy osiemnaście lat. Obstawianie spotkań przez osoby niepełnoletnie jest w naszym kraju nielegalne, to samo tyczy się rejestracji w serwisie bukmachera.

Czy warto dokonać rejestracji na stronie Fortuny?

Tak, granie online to bez dwóch zdań najlepszy i najbardziej intuicyjny sposób zawierania zakładów sportowych. Dzięki rejestracji w Fortunie, nie będziecie zmuszeni udawać się za każdym razem do punktu stacjonarnego. Do tego samo obstawianie spotkań jest duże prostsze i o wiele bardziej intuicyjne niż w punkcie naziemnym. Brak konieczności zapamiętywania numerów spotkań i spisywania typów na kartce to ogromne udogodnienie. Do tego grając online, po dokonaniu rejestracji zaoferowane lub przydzielone z urzędu zostaną nam różne bonusy, które pozwolą nam łatwo zwiększyć ilość naszych środków do gry. Happy hours bez podatku, zakłady bez ryzyka czy inne promocje to coś czego doświadczyć mogą tylko gracze, którzy mają rejestrację w Fortunie już za sobą.

Zarejestruj się w Fortunie z kodem GRAMGRUBO i odbierz aż trzy bonusy powitalne! 20 PLN na START, zakład bez ryzyka do kwoty 200 PLN oraz bonus 100% od depozytu do kwoty 2000 PLN! Zarejestruj się klikając TUTAJ!

Zakładanie konta w Fortunie

Skoro już wiemy o korzyściach jakie płyną z rejestracji w Fortunie, pora przejść do sedna. W celu założenia konta u bukmachera Fortuna, wchodzimy na stronę internetową www.efortuna.pl. W prawym górnym rogu wchodzimy w zakładkę „REJESTRACJA”. Zostaniemy przekierowani do formularza, który jesteśmy naturalnie zobligowani wypełnić. Konieczne będzie podanie między innymi:

– adresu mailowego

– nowego loginu

– hasła

– daty urodzenia

– imienia i nazwiska

– numeru pesel

Każda rubryka jest czytelnie oznaczona, nikt nie powinien mieć najmniejszych problemów z podaniem odpowiednich danych. Rejestracja jest podzielona na dwa etapy, pierwszy skupiony jest stricte na utworzeniu nowego konta tj. gracz musi podać login, hasło, mail do weryfikacji. W drugim etapie zostaniemy poproszeni już o podanie naszych konkretnych danych osobowych. Pamiętaj, podany przez Ciebie adres mailowy powinien być aktywny, to właśnie poprzez skrzynkę mailową będziemy dokonywali potwierdzenia rejestracji. Przed rozpoczęciem rejestracji przygotuj sobie skany dokumentów potwierdzających twoją tożsamość, ich wgranie będzie konieczne do przeprowadzenia pełnej rejestracji konta.

Ponadto przy rejestracji w Fortunie gracz będzie musiał:

– Oświadczyć, że ma ukończone 18 lat i podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz zgadza się z postanowieniami regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet oraz regulaminu programu lojalnościowego Fortuna Klub Plus.

– Oświadczyć, że środki pieniężne wpłacane na iKonto będą pochodziły z legalnego źródła.

– Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przedstawione wyżej oświadczenia i zgody są obecnie standardem, nie musimy się obawiać, że akceptując je zaciągniemy jakiekolwiek nieznane nam zobowiązania oraz, że nasze dane zostaną wykorzystane w nielegalny sposób. Wyrażenie zgody na otrzymywanie spersonalizowanych ofert od bukmachera Fortuna na nasz adres mailowy lub numer telefonu jest opcjonalne. Warto jednak wyrazić na to zgodę, dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie ominą nas żadne bonusy czy specjalne promocje.

Konto tymczasowe w Fortunie

Czasami zdarza się, że do początku interesującego nas meczu zostało bardzo mało czasu, a my nie mamy założonego konta u danego bukmachera. Na szczęście bukmacher Fortuna jest bardzo elastyczny, gracz bowiem do obstawiania zakładów może korzystać z konta tymczasowego, którego założenie trwa dosłownie minutę. Do jego założenia konieczne jest podanie naprawdę podstawowych danych osobowych, jednakże trzeba pamiętać, że żywotność konta tymczasowego jest ograniczona – wynosi ona bowiem dokładnie 28 dni.

Konto tymczasowe obarczone jest naturalnie pewnymi ograniczeniami:

– limit wysokości wygranej na jednym kuponie wynosi 2279,99 zł

– wysokość maksymalnego depozytu na poziomie 5000 zł

– brak możliwości wypłaty środków z konta gracza

Co istotne, mimo tymczasowego charakteru swojego konta, gracz ma prawo do skorzystania z bonusu powitalnego od Fortuny w postaci zakładu bez ryzyka oraz bonusu 100% od wkładu. By nasze konto stało się kontem stałym konieczne jest przesłanie skanu dowodu osobistego, ustawienie swoich limitów oraz uzupełnienie danych osobowych.

Rejestracja w aplikacji Fortuny

Rejestracji w Fortunie możemy dokonać również poprzez aplikację mobilną tego bukmachera dostępną na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Proces rejestracji jest identyczny jak na stronie internetowej. Aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze, żaden gracz nie powinien mieć problemów z zakładaniem konta poprzez aplikację.

Pytania i odpowiedzi

Czy w Fortunie można założyć konto tymczasowe?

Tak, bukmacher Fortuna umożliwia nam założenie konta tymczasowego, które będzie ważne przez 28 dni od dnia dokonania rejestracji.

Czy rejestracja w Fortunie jest skomplikowana?

Nie, rejestracja w Fortunie jest bardzo prosta i szybka, każdy z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera powinien sobie z nią poradzić.

Czy muszę być pełnoletni, aby dokonać rejestracji w Fortunie?

Tak, by dokonać rejestracji w Fortunie gracz musi mieć ukończone osiemnaście lat.

