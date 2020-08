Fabrizio Romano poinformował na Twitterze, że Nicolás Tagliafico jest jedną z opcji na lewą obronę dla Leicester City.

Według włoskiego dziennikarza Tagliafico jest jedną z opcji na lewą obronę, ponieważ bliski odejścia z zespołu “Lisów” jest Ben Chilwell. Anglik jest na dobrej drodze transferu do Chelsea FC, która od dłuższego przejawiała zainteresowanie 23-letnim zawodnikiem.

Zastępca z Eredivisie

Włodarze “Lisów” rozważają transfer Nicolás Tagliafico, który obecnie jest zawodnikiem Ajaksu Amsterdam. Jego nazwisko padało także w kontekście przenosin do Chelsea, lecz szefowie “The Blues” nie zrezygnowali z pierwotnego celu, jakim był Ben Chilwell. Tagliafico szczególnie dobrze pokazał się w holenderskiej ekipie w sezonie 2018/2019. Wtedy to wraz z Ajaksem awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Wówczas popisał się w tej edycji rozgrywek trzema trafieniami. Lewy obrońca ma także na swoim koncie 25 występów w dorosłej reprezentacji Argentyny.

Liga Mistrzów uciekła na ostatniej prostej

Kibice Leicester City mogą być nieco rozczarowani ubiegłym sezonem. Z pewnością przed ową kampanią piąta pozycja nie byłaby odebrana źle. Jednak przez dłuższy okres czasu “Lisy” miały szanse na zajęcie miejsca, które gwarantowałoby grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna z King Power Stadium w końcówce sezonu dała się wyprzedzić Chelsea FC oraz Manchesterowi United.