Nicolò Schira poinformował o tym, że Chelsea sfinalizowała transfer Bena Chilwella. Angielski lewy obrońca podpisze pięcioletni kontrakt z drużyną “The Blues”.

Jednak nie jest to jedyna informacja jako podaje włoski dziennikarz. Chelsea chce zamknąć transfer Kaia Havertza, a Marina Granovskaia miała podwyższyć ofertę z 80 do 90 milionów euro. Bayer Leverkusen oczekuje 100 milionów euro, aby sprzedać zawodnika, jednak Havertz chce dołączyć do “The Blues”.

Rozwiąże problemy obrony?

Z pewnością można powiedzieć, że największym problem Chelsea jest słaba gra w defensywie. “The Blues” zajęli co prawda czwartą pozycję w Premier League, jednak żaden zespół z pierwszej dziesiątki w tabeli nie miał tylu straconych bramek. Niewątpliwie zakup Bena Chilwella miałby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Do tej pory na tej pozycji w Chelsea występowali Alonso, Emerson lub przesunięty z prawej strony – Azpilicueta. Dwóch pierwszych zawodników nie należy do tych bocznych obrońców, którzy prezentują wysoki poziom w grze defensywnej.

Zastępca znany?

Fabrizio Romano poinformował wcześniej, że jedną z opcji zastąpienia Bena Chilwella w Leicester City jest Nicolás Tagliafico. Argentyńczyk obecnie jest zawodnikiem Ajaksu Amsterdam, z którym w sezonie 2018/2019 doszedł do półfinału Ligi Mistrzów, odpadając w starciu z Tottenhamem. Co ciekawe, Tagliafico był także łączony z przenosinami do Chelsea, lecz włodarze “The Blues” nie zrezygnowali ze swojej pierwszej opcji na tę pozycję.