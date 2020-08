Bayern – PSG. Typy, kursy (23.08.2020)

Wieczór, na który od dawna czekali wszyscy fani piłki nożnej – finał Ligi Mistrzów sezonu 2019/2020. Co prawda odbędzie się on nieco później niż zazwyczaj i bez udziału publiczności, ale i tak wywołuje on ogromne emocje wśród pasjonatów futbolu. Naprzeciw siebie staną bowiem drużyny uznawane zawsze za faworytów tych rozgrywek – Bayern oraz PSG.

Bayern – PSG zapowiedź

Konfrontacja Bayernu Monachium z PSG zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ są to zespoły, które przewijały się w gronie faworytów od samego początku sezonu, a ponadto zespoły grające niezwykle atrakcyjny i otwarty futbol. Słowa te potwierdził tylko turniej finałowy w Portugalii, w którym obie ekipy pokazały zdecydowanie najlepszą piłkę i udowodniły, że w pełni zasłużyły na ten finał. PSG miało tylko jakiekolwiek problemy w starciu z Atalantą, gdyż Włosi przez większość meczu prowadzili 1:0. Mimo wszystko, dzięki bramkom Marquinhosa oraz Choupo-Motinga w końcówce meczu Paryżanom udało się “wyrwać” zasłużony, mimo wszystko, awans.

Bayern takich problemów nie miał, bezwzględnie eliminując kolejnych oponentów. Bezproblemowe rozgromienie w dwumeczu Chelsea, skompromitowanie Barcelony oraz pewne zwycięstwo nad Lyonem pokazują, jaką maszynę stworzył Hansi Flick. Mimo wszystko należy jednak pamiętać o tym, że Bawarczycy nie imponowali w tych meczach grą defensywną. Błędy bloku obronnego powtarzały się w każdym z wymienionych starć, a gdyby piłkarze z Lyonu wykazali się nieco lepszą skutecznością na początku spotkania, to Bayern mógłby mieć ogromne problemy.

Dzisiaj naprzeciw Bayernu stanie już nie Lyon, a PSG, które ma zdecydowanie lepszych piłkarzy w swojej ofensywie. Mbappe, Neymar, di Maria czy Icardi mogą zrobić różnicę, a spodziewać się można, że Thomas Tuchel nastawi swoich graczy na grę z kontrataku. To może być zabójcze w skutkach dla Bayernu, który mimo wszystko zawsze jest w stanie zdobyć więcej bramek od rywala. Jak potoczy się dzisiejszy mecz? Odpowiedź na to pytanie już wieczorem!

Bayern – PSG kursy

STS, podobnie jak wielu ekspertów i kibiców, za faworyta uznaje zespół Bayernu, na który zwycięstwo kurs wynosi 2.10. Remis to kurs 4.00, natomiast zwycięstwo PSG 3.06.

Bayern – PSG typy

Naszym zdaniem kurs na zwycięstwo w tym meczu PSG to spore value, gdyż potencjał obu drużyn wydaje się być podobny. Thomas Tuchel ma w tym starciu pewne argumenty, które mogą okazać się decydującymi wieczorem. Gramy więc tutaj zwycięstwo Paryżan.

Dodatkowo, sędzia spotkania będzie Daniele Orsato, który z pewnością nie należy do arbitrów preferujących “wyspiarskie” podejście do sędziowania. Ogromna liczba żółtych kartek oraz pokazywanych rzutów karnych jest argumentem za tym, że i dziś będzie podobnie. Typujemy więc dodatkowo rzut karny w meczu.

Bayern – PSG | Typ: PSG wygra Ligę Mistrzów @2.34 STS

Bayern – PSG | Typ: Rzut karny w meczu @2.60 STS