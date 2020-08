Legia Warszawa – Omonia Nikozja. Typy, kursy (26.08.2020)

Dzisiejsze popołudnie i wieczór to kolejne mecze II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W środę zobaczymy 11 starć, a jednym z nich będzie pojedynek Legii Warszawa z Omonią Nikozja, na który kibice w Polsce zwracają największa uwagę. Czy polski klub awansuje do kolejnej rundy? Przekonamy się niebawem, tymczasem zapraszamy do lektury naszej analizy tego spotkania pod kątem bukmacherskim i nie tylko.

Legia – Omonia Nikozja zapowiedź

Obie drużyny męczyły się w swoich pierwszych spotkaniach eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jak pamiętamy Legioniści do ostatnich minut drżeli o wynik w starciu z Linfield. Dopiero po tym jak rywale zobaczyli czerwoną kartkę, bramkę na 1:0 strzelił Jose Kante. Przyjezdni w końcówce byli jednak o włos od doprowadzenia do remisu. Mistrzów Polski uratował słupek, a także kiepska forma strzelecka rywali.

W równie kiepskim stylu do kolejnej rundy awansowała Omonia. Podopieczni Heninga Berga, który po latach wróci na Łazienkowską, wygrali dopiero po dogrywce 1:0 z Aratem. Z kolei w pierwszej kolejce ligowej zremisowali na wyjeździe z Paphosem 2:2.

Podsumowując oba kluby nie znajdują się w optymalnej formie, a dopiero starają się ją złapać. Przewaga Legii jednak jest taka, że zagra na własnym stadionie, a po kontuzji wrócił Gvilia.

Legia – Omonia Nikozja kursy

Pomimo niezbyt dobrych rezultatów meczów przedsezonowych, STS to właśnie Legię uznaje za faworyta tego meczu – kurs 1,67. Remis został wyceniony na 3,70, a zwycięstwo Omonii na kurs 5,45

Legia – Omonia Nikozja typy

W tym meczu stawiamy na zwycięstwo Legii w regulaminowym czasie. Wydaje nam się, że zważy tutaj przede wszystkim fakt gry na własnym obiekcie. Poza tym Omonia wyraźnie jeszcze szuka optymalnej formy.

Legia Omonia Nikozja | Typ: 1 @1,67 STS