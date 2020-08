Rosenborg – Breidablik. Typy, kursy (27.08.2020)

Dziś o godzinie 19:00 w ramach kwalifikacji do Ligi Europy dojdzie do jednego z najmniej ciekawych spotkań dla postronnego kibica. Rosenborg bowiem powinien bez problemu ograć Breidablik i awansować do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Z punktu typerskiego jest to jednak ciekawe spotkanie i o tym w naszej analizie.

Rosenborg – Breidablik zapowiedź

Tak jak wspomnieliśmy powyżej – Rosenborg jest zdecydowanym faworytem tego meczu i świadczy o tym kilka rzeczy. Przede wszystkim Nerwegowie mają w swojej kadrze o niebo lepszych piłkarzy, niż drużyna z Islandii. Co więcej gospodarze dzisiejszego starcia pomimo słabego początku sezonu w ostatnim czasie są w świetnej formie. Na pięć ostatnich spotkań w lidze wygrali aż cztery. Przegrali z Odd, które obecnie jest jedną z najlepszych drużynw lidze norweskiej.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Z kolei Breidablik w ostatnich pięciu meczach w lidze islandzkiej – zdecydowanie słabszej od norweskiej – na pięć ostatnich starć wygrał zaledwie trzy. Poza tym podopieczni Oskara Hrafna Thorvaldssona nie zaprezentowali się w żadnym z tych spotkań choćby przyzwoicie. Nie dziwi więc fakt, że bukmacherzy stawiają zdecydowanie na wygraną Rosenborga, która na własnym stadionie czuje się, jak ryba w wodzie.

Rosenborg – Breidablik kursy

Zdaniem bukmacherów, faworytem tego pojedynku jest zespół Rosenborga. Kurs na wygraną norweskiego klubu wynosi 1,20, natomiast zwycięstwo ich rywali Totolotek wycenił na 13,31. Z kolei kurs na remis oceniono na 6,60.

Rosenborg – Breidablik typy

Naszym zdanie w tym meczu padną przynajmniej cztery bramki, a zwycięstwo odniosą gospodarze

Rosenborg – Breidablik | Typ: over 3,5 gola @1,92 Totolotek

Rosenborg – Breidablik| Typ: Rosenborg wygra w 90 min @1,20 Totolotek