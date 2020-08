Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. Typy, kursy (29.08.2020)

W jednym z najciekawszych spotkań 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Legia Warszawa zagra na własnym obiekcie z Jagiellonią Białystok. Gospodarze podchodzą do rywalizacji po porażce w Lidze Mistrzów.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok zapowiedź (sobota, 20:00)

To miał być ten rok. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Już na starcie przygody z LM, Legia miała spore problemy, by pokonać zespół Linfield. Ten mecz nie był wypadkiem przy pracy, co potwierdza porażka 0:2 (po dogrywce) z Omonią Nikozja. Podopiecznym Aleksandara Vukovicia nie pozostaje nic innego, jak walczyć o fazę grupową Ligi Europy.

Legia zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa 2:1 z Rakowem. Również w tym przypadku, wygrana nie przyszła warszawskiej ekipie łatwo. Problemy “Legionistów” były o tyle zaskakujące, iż przez połowę spotkania zespół z Częstochowy grał w osłabieniu. Decydującą bramkę w 85. minucie zdobył Pekhart.

Piłkarzom Jagiellonii nie udało się zanotować wygranej na inaugurację sezonu. Zawodnicy z Białegostoku musieli zadowolić się podziałem punktów z Wisłą Kraków. Potyczka obu ekip zakończyła się wynikiem 1:1.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Legia Warszawa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.52. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.15. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 6.50.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok typy

Legia Powinna poradzić sobie z Jagiellonią. Biorąc jednak pod uwagę problemy “Legionistów” na starcie sezonu, zespół z Białegostoku ma spore szanse, by zdobyć chociażby jednego gola w tym meczu.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.25 @ STS

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok | Typ:Legia wygra i obie drużyny strzelą gola 3.20 @ STS