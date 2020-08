Według serwisu “Tuttomercatoweb” Inter Mediolan przygotował ofertę za N’golo Kante. Obecnym klubem francuskiego pomocnika jest Chelsea FC.

Jak informuje wspomniana strona internetowa Antonio Conte pragnie sprowadzić piłkarza do Interu Mediolan. Włoski klub miałby najpierw wypożyczyć Kante z obligatoryjnym wykupem. Kwota miałaby wynieść 50 milionów euro.

Znają się

Niewątpliwie wielką zaletą tego ruchu dla Interu Mediolan jest to, że Antonio Conte pracował już z francuskim pomocnikiem w drużynie Chelsea. Co ciekawe, razem zdołali zdobyć tytuł Premier League oraz sięgnąć po FA Cup. Wówczas N’golo Kante prezentował się z kapitalnej strony, doskonale wpasowując się w taktykę włoskiego szkoleniowca. Francuski pomocnik odpowiadał za defensywę, często przecinając i odzyskując piłkę rywalom. Jednak odejście Francuza nie wydaje się realne, ponieważ jest to zbyt cenny gracz dla Chelsea. “The Blues” mają olbrzymie kłopoty w defensywie, więc gracz o takim profilu wydaje się bezcenny.

Tak blisko, a tak daleko

Z pewnością ubiegły sezon dla Interu Mediolan jest kłopotliwy w ocenie kibiców. Z jednej strony “Nerazzurri” zajęli drugą pozycję w Serie A, przegrywając z Juventusem o jeden punkt. Doszedł także do finału Ligi Europy, lecz uległ w tym meczu Sevilli. Wyniki nie są złe, jednak faktem jest też to, że Inter nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum.