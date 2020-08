Rejestracja na stronie bukmachera to pierwszy krok do obstawiania. Kiedyś zakładanie konta kojarzyło się z wieloma procedurami i przymusem poświęcenia temu dłuższej chwili. Firmy bukmacherskie dostosowują się jednak do potrzeb graczy i obecnie założenie konta trwa tak naprawdę chwilę. Jak wygląda proces rejestracji konta w forBET? Czego wymaga od nas bukmacher i jakie warunki musimy spełnić? W poniższym tekście znajdziecie wszystko co trzeba wiedzieć

o rejestracji w forBET!

Rejestracja w forBET – podstawowe informacje

forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. – spółka handlowa z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność bukmacherską na terenie Polski. Online forBET rozpoczął swoją działalność w 2016 roku na podstawie uzyskanej licencji. W kwietniu 2018 r. bukmacher otrzymał zezwolenie na oferowanie zakładów w punktach stacjonarnych. Jeszcze w tym samym roku uruchomione zostały pierwsze naziemne punkty forBET.

forBET to w pełni legalnych bukmacher na polskim rynku działający na mocy zezwolenia z dnia

4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016 wydanego na okres 6 lat.

Rejestracja konta w forBET

Formularz rejestracji konta w forBET podzielony jest na trzy kroki:

Dane logowania Dane użytkownika Dane konta

Aby zarejestrować się jako gracz w forBET, należy przesłać formularz rejestracyjny oraz przedstawić co najmniej następujące informacje:

datę urodzenia (wykazując, że gracz ma powyżej osiemnastu (18) lat);

imię i nazwisko gracza;

miejsce zamieszkania gracza;

aktualny adres e-mail gracza;

nazwę użytkownika i hasło;

numer konta bankowego do wypłat;

załączyć skan dokumentu tożsamości – paszportu albo dowodu osobistego (obie strony). Skany mogą być wykonane urządzeniem skanującym (skanerem) albo też w formie zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym. Skany muszą być czytelne, wykonane w kolorze oraz powinny przedstawiać pełen obrys dokumentu.

Konieczność podawania aż tylu danych związany jest z przepisami ustawy hazardowej w Polsce.

Podczas rejestracji należy również zaznaczyć pola, dzięki którym zaakceptujemy regulamin forBET oraz standardowo wyrazimy zgodę na przetwarzanie naszych danych. W tym miejscu podejmujemy również decyzję o tym, czy skorzystamy z bonusu powitalnego.

Bonusy i promocje przy rejestracji w forBET

Od samego początku forBET stara się przekonać graczy do swojej oferty nie tylko bonusem powitalnym, ale całym pakietem powitalnym! Są to m.in. bez podatku, bonus MAXIZYSK do 200PLN, a także inne liczne promocje. Co dokładnie wchodzi w skład pakietu powitalnego?

Gra bez podatku

Przez 14 dni od rejestracji nowi gracze mogą obstawiać swoje kupony w forBET bez podatku. Warunkiem są minimum 3 zdarzenia na kuponie z kursem minimalnym 1.30.

Bonus powitalny do 2000 PLN

Bonus 100% od pierwszej wpłaty do 2000 PLN. Dwukrotny obrót na kuponach AKO z kursem minimalnym 2.50.

Bonus MAXIZYSK do 200 PLN

Za drugą wpłatę otrzymasz od forBET MAXIZYSK aż do 200 PLN. Dzięki niemu możesz zwiększyć swój zysk z wygranej (minimum 3 zdarzenia na kuponie, kurs minimalny pojedynczego zdarzenia 1.40).

Weryfikacja konta w forBET

Weryfikacja konta to nic innego jak sprawdzenie załączonych danych i dokumentów przy rejestracji konta gracza przez jednego z pracowników forBET. Jest to procedura występująca w każdej firmie

w celu zapobiegania zakładania fałszywych kont. Proces ten trwa jednak tylko chwilę i już po krótkim czasie od założenia konta można zacząć swoją przygodę z zakładami bukmacherskimi w forBET.

Weryfikacja konta w forBET trwa maksymalnie 30 minut – w godzinach pracy działu pomocy tj. 8-24. Poza tymi godzinami czas na weryfikację może ulec wydłużeniu.

Trzeba pamiętać, że jedna osoba można posiadać tylko jedno konto gracza w forBET. Zgodnie

z regulaminem każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie ForBET. Jeżeli gracz nie pamięta hasła do swojego konta powinien skorzystać z opcji „przypomnij hasło”. Każde powielone konto będzie natychmiastowo blokowane przez bukmachera.

Czasami może zdarzyć się, że załączony skan lub fotografia dokumentu tożsamości są zrobione niewłaściwie. Może chodzi o złą jakość obrazu bądź zakrycie istotnych danych. Nie trzeba się tym jednak martwić.

W przypadku negatywnej weryfikacji konta gracza w pierwszej kolejności gracz otrzyma wiadomość email z adresu [email protected] W mailu tym będzie znajdować się informacja odnośnie powodów negatywnej weryfikacji. Jeżeli zaistnieje potrzeba ponownego wgrania poprawnych skanów dokumentu należy to zrobić na komputerowej wersji strony głównej forBET poprzez zalogowanie się na konto gracza, a następnie w zakładce Moje Konto – Twoje dane załadować ponowne obie strony dokumentu i po tym kliknąć WGRAJ PONOWNIE.

Opinia redakcji o rejestracji w forBET

Rejestracja w forBET przebiega szybko i sprawnie. Wszystko jest jasno opisane i nawet ktoś, kto po raz pierwszy zakłada konto u bukmachera powinien sobie poradzić bez problemów. Na uwagę zasługuje nowoczesny interfejs strony, który jest bardzo przejrzysty. Od początku do końca wiadomo co i gdzie trzeba wpisać.

Dużym atutem rejestracji konta gracza w forBET jest cały pakiet powitalny. Po rejestracji konta gracz nie otrzymuje jedynie bonusu powitalnego, ale także 14-dniową grę bez podatku oraz bonus od drugiej wpłaty. Nie u każdego bukmachera na naszym rynku możemy spotkać podobne działania, więc z pewnością taki zabieg zasługuje na uwagę i pochwałę.

Plusy rejestracji w forBET:

szybka procedura rejestracji konta gracza;

przejrzysta strona bukmachera ułatwiająca przejście przez cały proces rejestracji;

atrakcyjny pakiet powitalny składający się z aż trzech promocji;

gra bez podatku po rejestracji;

duży bonus powitalny;

bonus od drugiej wpłaty;

szybka weryfikacja nowo zarejestrowanych kont;

Minusy rejestracji w forBET:

brak rejestracji dwuetapowej i konta tymczasowego;

konieczność załączenia dokumentu tożsamości w momencie rejestracji;

dłuższa weryfikacja w godzinach nietypowych;

Pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa weryfikacja konta gracza w forBET?

Weryfikacja konta gracza w forbet trwa średnio do 30 minut w godzinach 8-24, czyli w trakcie pracy biura obsługi klienta. Poza tym okresem czas weryfikacji może się wydłużyć.

Czy forBET oferuje nowym graczom bonus powitalny?

Tak, forBET oferuje nowym graczom cały pakiet powitalny. Oprócz bonusu powitalnego są to m.in. 14-dniowa gra bez podatku i bonus od drugiej wpłaty.

Czy w forBET posiada rejestrację dwuetapową z kontem tymczasowym?

Nie, forBET nie posiada możliwości założenia konta tymczasowego. Patrząc jednak na konkurencję forBET niedługo powinien wprowadzić taką opcję.

Czy bezpośrednio przy rejestracji konta w forBET należy załączyć dokument potwierdzający tożsamość gracza?

Tak, w forBET bezpośrednio podczas procesu rejestracji konta gracza należy załączyć wyraźny skan dokumentu tożsamości.

Czy proces rejestracji konta w forBET jest skomplikowany?

Nie, proces rejestracji konta w forBET jest prosty i przejrzysty. Cała procedura podzielona jest na krótkie trzy kroki.