Daniel Mąka pozostaje na dłużej w Widzewie Łódź

Oficjalna strona internetowa Widzewa Łódź poinformowała o tym, że Daniel Mąka podpisał nowy kontrakt z klubem. Piłkarz związał się z łódzkim zespołem umową, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2020/2021.

Doświadczony pomocnik pozostaje w zespole Widzewa Łódź. Do łódzkiej drużyny dołączył latem 2016 roku, gdy ta awansowała do trzeciej ligi. Już w debiucie zdobył dwie bramki w spotkaniu przeciwko Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki.

Słowa zawodnika

Na oficjalnej stronie internetowej Widzewa Łódź możemy przeczytać wypowiedź zawodnika po podpisaniu kontraktu z łódzkim zespołem.

– Na pewno pozostanie w Widzewie to dla mnie możliwość dalszego realizowania swoich marzeń. Cieszę się, że mogę kontynuować z Widzewem drogę w górę. Dostałem szansę i ode mnie zależy jak ją wykorzystam. Wierzę w swoje umiejętności i niejednokrotnie udowadniałem na co mnie stać. Sportowo i fizycznie czuję się dobrze, więc zaczynam walkę o powrót do tej mojej piłkarskiej normalności, czyli rywalizowania na treningach o miejsce w składzie – przyznał Daniel Mąka.

Nieudany początek

Widzew Łódź od falstartu rozpoczął zmagania w Fortuna 1. Lidze. Dla łódzkiego zespołu był to powrót po pięciu latach na ten poziom rozgrywkowy, jednak nie będą mile wspominać tego spotkania. Drużyna prowadzona przez Enkeleida Dobiego przegrała na wyjeździe aż 4:1 z Radomiakiem Radom. Natomiast w 2. kolejce Widzew zmierzy się z odwiecznym rywalem, ŁKS-em Łódź.

Fot. Widzew Łódź