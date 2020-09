Jerzy Brzęczek: “Jestem zadowolony, jeśli chodzi o zachowanie taktyczne”

Reprezentacja Polski przegrała z Holandią 0:1 po bezbarwnym meczu. Mimo to, selekcjoner Jerzy Brzęczek wyznał, że jest zadowolony z postawy swoich podopiecznych.

Wyraźna przewaga Holandii

Mecz z Holandią w ramach Ligi Narodów był dla polskiej kadry pierwszym od listopada. Dlatego postawa “Biało-czerwonych” była traktowana przed meczem jako niewiadoma. Holendrzy byli faworytami – ze względu na przewagę własnego stadionu. Większość ekspertów z Polski i Holandii spodziewała się jednak wyrównanego meczu.

Jak się okazało, spotkanie było dość jednostronne. Wskazuje na to choćby statystyka strzałów – Polacy oddali zaledwie dwa, w tym jeden celny. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 1:0 Holandii, chociaż można było odnieść wrażenie, że to był najniższy wymiar kary dla reprezentacji Polski.

Jerzy Brzęczek widzi pozytywy

Selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek był jednak nieco innego zdania.

– Myślę, że patrząc na przeciwnika i okres, jeśli chodzi o zachowanie taktyczne i nasze poruszanie się, jestem zadowolony – wyznał selekcjoner w rozmowie dla TVP Sport.

Poza tym przyznał, że reprezentacja Polski w tym meczu nie mogła w tym meczu zbyt wiele zrobić. Dodał również, że zdawał sobie sprawę z tego, że jego podopieczni nie stworzą zbyt wielu sytuacji.

Reprezentacja Polski przegrała przed wyjściem na boisko?

No cóż, Jerzemu Brzęczkowi w tej wypowiedzi na pewno nie można odmówić szczerości. Tylko należy się zastanowić, czy to przypadkiem nie on odpowiada za to, by piłkarze grali nieco odważniej w ofensywie.

Fot. YouTube