Oficjalnie: Sandro Tonali zawodnikiem AC Milan!

Stało się nieuniknione – Sandro Tonali podpisał kontrakt z Milanem. 20-letni pomocnik trafia do “Rossonerich” na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

Wysokie bonusy

Ten transfer będzie bardzo kosztowny dla Milanu. “Rossoneri” za wypożyczenie zapłacą Brescii 10 milionów euro, do tego dojdzie 15 milionów w wypadku aktywowania klauzuli wykupu i aż 10 milionów w bonusach. Takie rozłożenie transferu na raty niewątpliwie jest związane z tym, że Milanu na ten moment nie stać na wydanie jednorazowo pełnych 35 milionów euro, więc płatność została rozłożona na raty. Wydaje się jednak, że ta kwota jest jak najbardziej warta Tonalego.

Spełnienie marzeń z dzieciństwa.

Tonali nigdy nie ukrywał, że gra dla Milanu to jego największe marzenie. W czerwono-czarnej koszulce będzie występować z numerem 8, czyli takim, z którym grał jego największy idol – Gennaro Gattuso. Co ciekawe, według informacji “La Gazzetta dello Sport” młody Włoch zadzwonił do szkoleniowca Napoli, żeby… spytać się go o zgodę na wzięcie tego numeru. Oczywiście Gattuso nie wyraził żadnych obiekcji w tej kwestii. Bez wątpienia takim zachowaniem Tonali już na starcie zyskał sobie przychylność większości kibiców Milanu. Teraz pozostaje tylko pokazać klasę na boisku.