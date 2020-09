Handicap – wszystko, co musisz wiedzieć!

Przewaga w sporcie to naprawdę wielkie oręże. Niekiedy oznacza fanatycznie dopingującą publiczność na własnym stadionie, a innym razem korzystny wynik pierwszego spotkania pucharowego. Handicap, czyli jeden z najbardziej popularnych zakładów opiera swoje działanie właśnie na przewadze. Handicap to opcja ceniona przez typerów, bo pozwala na dużo wyższe wygrane przy zachowaniu podobnego prawdopodobieństwa trafienia danego zdarzenia. Czym jest ta popularna opcja? Co warto wiedzieć o handicapie, aby umiejętnie go wykorzystywać?

Czym jest handicap?

Handicap to zakład na wybrane zdarzenie, polegający na dawaniu przewagi jednej z rywalizujących stron. Najczęściej dotyczy on liczby bramek, punktów, setów lub podobnych. Odpowiednie przygotowanie i dobór handicapu to idealny sposób doskonalenia swojej gry i zwiększania możliwych wygranych. Zakład skupia się na dodawaniu lub odejmowaniu punktów jednej z drużyn. W ten sposób „wyrównujesz” szanse w rywalizacji, która w teorii ma zdecydowanego faworyta.

Jak działa handicap?

Funkcjonowanie handicapu jest bardzo proste. Jak wspomnieliśmy wyżej, nadaje się idealnie przy starciach zdecydowanych faworytów z outsiderami. Wyobraź sobie, że drużyna A ma w cuglach wygrać starcie z drużyną B. Jeżeli postawisz na drużynę A z handicapem +1, to drużyna A do wygrania musi strzelić nie jedną, a dwie bramki więcej od przeciwnika W ten sposób zdecydowanie zwiększasz emocje, kursy, a samo zdarzenie staje się bardziej korzystne dla gracza.

Handicap obejmuje również stratę punków czy setów. W ten sposób jesteś w stanie wyrównać starcia w różnych dyscyplinach sportowych.

Jak wykorzystywać handicap i kiedy go stosować?

Handicap warto wykorzystywać głównie, gdy uważasz, że jeden z zespołów jest ogromnym faworytem, a kurs na jego zwycięstwo jest bardzo niski. Jeżeli outsider gra z czołową drużyną świata, to wygrana jest tu bardzo prawdopodobna. Co innego, jeżeli do pozytywnego rozstrzygnięcia na kuponie niezbędna będzie wygrana np. 3 bramkami. Wtedy kurs się zwiększa.

Kiedy jeszcze warto stosować handicap? Gracze wykorzystują ten rodzaj zakładów podczas dwumeczów, gdzie do końcowego wyniku niezbędny jest mecz i rewanż. Jeżeli chcesz wytypować awans konkretnej drużyny A, która ma stratę dwóch goli do drużyny B po rozegraniu pierwszego spotkania, daj zakład na A z handicapem +2. W ten sposób typujesz, że zespół A wygra mecz, po którym awansuje do kolejnej rundy.

Możesz oczywiście wykorzystywać również handicap na swój, wypracowany sposób. Pamiętaj jednak, że typowanie poprzez handicap powinno wiązać się z pewnością, że typowana do zwycięstwa drużyna zrobi to pewnie i bez większych kłopotów.

W jakich dyscyplinach dostępny jest zakład handicap?

Handicap dotyczy głównie dyscyplin drużynowych, gdzie łatwo wytypować dodatkową przewagę jednej z drużyn. Gracze i bukmacherzy skupiają się głównie na najpopularniejszych. Wśród tych, gdzie handicap jest bardzo rozbudowany możemy wymienić między innymi piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, hokej na lodzie czy speedway. Wśród oferty firm bukmacherskich zdarzają się jednak również mniej popularne w Polsce rozgrywki takie jak baseball, czy futbol amerykański.

Jednak nie tylko w sportach drużynowych można obstawiać handicap. Dużą popularnością ta opcja cieszy się wśród fanów tenisa. W tej dyscyplinie jest możliwość typowania przewagi gracza w punktach, gemach lub setach. Bardzo spotykane są też pojedynki zdecydowanych faworytów i outsiderów na wielu turniejach – szczególnie w pierwszych rundach. Poza tenisem można typować również takie dyscypliny indywidualne jak tenis stołowy czy badminton. Wszystko zależy oczywiście od oferty bukmachera, u którego akurat typujesz handicapy. A czy kursy na zakłady tego typu bardzo różnią się od standardowych zakładów na rozstrzygnięcie zwycięstwa w danym zdarzeniu?

Jakie są kursy na handicap?

Kursy na handicap znacznie różnią się w stosunku do standardowych zakładów. W przypadku starć zdecydowanych faworytów z outsiderami, wyłącznie te pierwsze są opłacalne dla gracza. Bardzo często drużyna (lub sportowiec), który ma wysokie szanse na wygraną występuje w ofercie bukmachera po kursie 1,15 – 1,30. Niekiedy zdarzają się też oferty na kurs 1,01 – 1,09. Prosta kalkulacja powie ci, że takie zakłady w ogóle się nie opłacają. Czemu? Nie dość, że wygrana będzie nikła, to jeszcze zostanie od niej odprowadzony podatek od zakładów wzajemnych.

W zdarzeniu, w którym jeden zespół został oszacowany na kurs 1,30, handicap znacznie podbija stawkę. Bardzo często można spotkać kursy w okolicach 1,80, 1,90 a nawet ponad 2,00 w przypadku, gdy handicap wynosi +1. Im wyższy handicap wytypujesz, tym wyższego kursu możesz się spodziewać. Co ważne, handicap może być świetną opcją do podbijania danego kuponu lub obracania bonusem. Nie jest on, bowiem najczęściej wyłączony z danych promocji u wielu bukmacherów.

Pamiętaj jednak, że istnieją różne typy handicapu. Czym się charakteryzują i jaki warto dla siebie wybrać?

Handicap azjatycki i europejski – czym się różnią?

W polskim systemie bukmacherskim gracze mogą najczęściej spotkać dwa systemy handicapu.

Handicap europejski – oznaczony symbolem EH, prostszy, jednak dający mniejsze wygrane

– oznaczony symbolem EH, prostszy, jednak dający mniejsze wygrane Handicap azjatycki – oznaczony symbolem AH, bardziej skomplikowany, ale dający większe możliwości.

Jakie są różnice pomiędzy tymi typami handicapu?

Handicap europejski

Ten zakład ma trzy możliwości obstawienia danego zdarzenia.

Zakład na wygraną drużyny A Remis Zakład na wygraną drużyny B

Gracze mają też możliwość wytypowania handicapu na poziomie + lub -. + oznacza wartości dodane drużynie typowanej, natomiast –; ujemne. Jeżeli na kuponie występuje handicap -2 dla drużyny A, to żeby zakład był ważny, ta musi wygrać trzema golami (dwa ma odjęte z zakładu).

W przypadku europejskiego handicapu, gracze obstawiają również remisy. Zasady tego systemu są bardzo proste. Jeżeli gracz typuje handicap +1 dla drużyny A, decydując jednocześnie grać na remis, to zdarzenie zostanie rozstrzygnięte na korzyść gracza, gdy w meczu padnie wynik korzystny dla drużyny B, ale tylko jedną bramką (np. 1:0, 2:1, 3:2). W przypadku handicapu -1 na remis, gracza premiuje wynik odwrotny, czyli wygrana drużyny A jedną bramką (0:1, 1:2, 2:3).

Handicap azjatycki

To również popularna, aczkolwiek bardziej rozbudowana forma tego zakładu. Ma jednak wyłączenie, bo nie można w nim typować remisu na konkretne zdarzenie – w przypadku tego rozstrzygnięcia uznaje się, że nie było zakładu, a środki wracają do gracza, lub zakład jest przegrany.

Handicap azjatycki ma cztery formy takiego stosunku:

DNB, czyli remis – w takim przypadku zakład zostanie nierozstrzygnięty – tu graczowi przysługuje zwrot stawki po kursie wyjściowym. Handicap na pełne wartości (+1, +2, -1, -2) – bardzo przypomina europejskie handicapy, z wyłączeniem, że remis w ostatecznym rozstrzygnięciu nie daje wygranej w zakładzie. Jeżeli obstawiasz -1 dla drużyny A, a w meczu padnie remis, to dostaniesz zwrot stawki. Żeby zakład był rozstrzygnięty, konieczna jest wygrana drużyny A dwiema bramkami. Handicap na połowy wartości (+0,5, – 1,5, -0,5, +1,5) – jeżeli tutaj wytypujesz handicap -0,5 dla drużyny A, to oznacza, że ta musi wygrać co najmniej jednym golem. Świetnie sprawdza się w meczach koszykówki, gdzie w ostatecznym rozstrzygnięciu jest sporo punktów. Pamiętaj, że w tym przypadku nie może paść remis, bo uniemożliwia to wartość handicapu. Remis w ostatecznym rozstrzygnięciu uznaje kupon za przegrany. Handicap na ćwierć wartości (+0,25, -0,75) – ćwiartki są jeszcze bardziej złożone od połówek. W tym przypadku gracz ma możliwość wygrania, odzyskania połowy postawionej stawki lub przegrania zakładu. Wyobraźmy sobie, że drużyna A gra z drużyną B. Jeżeli obstawisz drużynę A przy handicapie -0,25 to w przypadku jej wygranej zgarniasz całą pulę, przy remisie dostaniesz połowę zwrotu (handicap 0 byłby wygrany, a handicap 0,5 przegrany), a w przypadku jej porażki – przegrywasz.

Handicap azjatycki jest często wybieraną opcją przez graczy, ale jest polecany osobom, które są bardziej doświadczone i potrafią lepiej operować typami.

U jakiego bukmachera można typować handicap?

Handicap to bardzo popularny wśród graczy zakład i praktycznie każdy polski bukmacher ma mniej lub bardziej rozbudowaną ofertę tego typu. Zakładając konto możesz być, więc prawie pewny, że handicap będzie dostępny. Kto ma najlepszą ofertę?

W opinii graczy najwyższe kursy i najciekawsze zdarzenia handicapowe mają dwa podmioty bukmacherskie. Są to:

STS

Fortuna

Jednak typerzy pozytywnie odnoszą się też do handicapów oferowanych przez Totolotek, Totalbet, E-TOTO, LVBet i innych.

Handicap – pytania i odpowiedzi

Czym jest handicap?

Handicap to zakład, w którym drużyna ma na początek przewagę nad drugą. Jeżeli handicap ma wartość +1, to znaczy, że jeden z zespołów przystępuje do gry już z przewagą jednej bramki.

Czy handicap ma jakieś wyłączenia?

Handicap nie dotyczy sportów indywidualnych, gdzie nie występują takie wartości jak punkty, sety czy bramki. W przypadku azjatyckiej formy handicapu, nie można obstawiać też remisów.

Czy handicap opiera się na obstawieniu konkretnego wyniku?

Handicap opiera się na rezultacie danego zdarzenia. Nie ma, więc obowiązku wytypowania konkretnego wyniku np. 2:0 dla drużyny A. W zakładzie -1, drużyna A musi natomiast wygrać co najmniej dwiema bramkami (np. 4:2, albo 3:0).

Jakie są typy zakładów handicap?

Najpopularniejsze zakłady typu handicap to typ europejski i azjatycki. Ten pierwszy opiera się na prostej zasadzie Gospodarz|Remis|Gość. W przypadku tego drugiego nie ma możliwości obstawienia remisu, a występują też połówki i ćwiartki.

Czy handicap zawsze jest bardziej korzystny od standardowych zakładów?

Zakład tego typu jest korzystny, gdy zdarzenie opiera się na starciu zdecydowanego faworyta i outsidera. Kurs na zdarzenie może być wtedy dużo wyższy. Jeżeli starcie drużyn zapowiada się na bardzo wyrównane, to stawianie handicapu bywa ryzykowne.