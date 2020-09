Liverpool – Leeds. Typy, kursy (12.09.2020)

Pierwszy dzień sezonu 2020/21 w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii rozpoczniemy z mocnym przytupem, gdyż na Anfield mistrzowie Premier League zmierzą się z mistrzami Championship. Pojedynek Liverpoolu z Leeds zapowiada się bardzo ciekawie również ze względu na menedżerów obu ekip. Kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko?

Liverpool – Leeds zapowiedź (sobota, 18:30)

Poprzedni sezon był dla Liverpoolu niezwykle udany, gdyż w końcu, po 30 latach oczekiwania, udało im się zdobyć upragniony tytuł mistrza Anglii. Nie tak długo, bo 16 lat czekało z kolei Leeds na powrót do angielskiej elity czyli Premier League. Jak rzecze stara prawda – zdobyć tytuł mistrzowski jest bardzo trudno, lecz jeszcze trudniej jest go obronić. Jurgen Klopp musi doskonale zdawać sobie z tego sprawę, gdyż pozostali konkurenci w walce o mistrzowską koronę niezwykle się wzmocnili. Jeśli chodzi natomiast o samą ekipę The Reds, to okienko transferowe przebiegło w Liverpoolu nadzwyczaj spokojnie, gdyż sprowadzony został tylko Konstantinos Tsimikas, który i tak nie może liczyć na podstawowy plac gry. Brak znaczących wzmocnień, bądź chociażby poszerzenia ławki rezerwowych może dziwić zważając na fakt, że piłkarze Jurgena Kloppa w końcówce sezonu nie radzili sobie już tak dobrze jak na jego starcie. Trudno jednak wyrokować, czy było to wynikiem zmęczenia, czy też zwyczajnego „spuszczenia nogi z gazu” mając świadomość, że kwestia mistrzostwa została rozstrzygnięta. Liverpoolczycy nie wkroczyli również w obecny sezon udanie, gdyż przegrali po rzutach karnych z tryumfatorem FA Cup Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty.

Jeśli chodzi z kolei o Leeds, to na pewno celem minimum będzie dla nich utrzymanie w Premier League. Marcelo Bielsa nie próżnował w trakcie okna transferowego i wzmocnił swój zespół kilkoma bardzo dobrymi graczami, wśród których wyróżnia się z całą pewnością sprowadzony z Valencii za 30 mln euro napastnik Rodrigo. Los nie był jednak łaskawy dla beniaminka, gdyż w pierwszym meczu zmierzy się on z niepokonanym na własnym obiekcie od kwietnia 2017 roku Liverpoolem. Z drugiej strony, Leeds może podejść do tego starcia na pełnym luzie i bez jakiegokolwiek stresu spróbować sprawić sensację. Co ciekawe, na korzyść ekipy Bielsy może działać także statystyka mówiąca o tym, że nie przegrali oni żadnego spośród 12. ostatnich meczów otwarcia w Premier League, co jest najlepszym wynikiem w historii najwyższej klasy rozgrywkowej.

Liverpool – Leeds kursy bukmacherskie

Nie będzie dla nikogo zdziwieniem fakt, że faworytem tego starcia zdaniem analityków STS jest Liverpool z kursem na poziomie 1.32. Na remis wystawiono kurs 5.50, a na zwycięstwo przyjezdnych kurs 8.83.

Liverpool – Leeds nasze typy

Spodziewamy się, że Marcelo Bielsa nie cofnie się do rozpaczliwej defensywy przed bardziej utytułowanym rywalem i spróbuje go zaatakować, co powinno zwiastować ciekawe widowisko dla kibiców. Mimo wszystko ciężko będzie mu na samym początku stawić czoła takiej ekipie jak Liverpool. Typujemy więc zwycięstwo gospodarzy, jednak dodajemy do tego BTTS. Idąc o krok dalej, strzelcem gola dla drużyny przyjezdnych może być nowo sprowadzony Rodrigo.

Liverpool – Leeds | Typ: Liverpool wygra + BTTS @2.80 STS

Liverpool – Leeds | Typ: Rodrigo strzeli gola @4.50 STS