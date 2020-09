Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk. Typy, kursy (13.09.2020)

Górnik Zabrze w niedzielny wieczór podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Czy podopieczni Marcina Brosza wskoczą na fotel lidera?

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk zapowiedź

Zabrzanie na początku sezonu grali z dwoma beniaminkami ekstraklasy. Podopieczni Marcina Brosza najpierw pokonali Podbeskidzie 4:2, a następnie rozprawili się ze Stalą Mielec, wygrywając 2:0. Szczęście do terminarza czy dobrze przygotowanie do sezonu? To się okaże w najbliższych kolejkach.

Z kolei Lechiści jak na razie zgromadzili w lidze trzy punkty. W pierwszej kolejce zespół Piotra Stokowca pokonał 1:0 Wartę Poznań, natomiast ostatnio przegrał 1:3 z Rakowem. Drogę do bramki rywali znajdowali kolejno Łukasz Zwoliński i Omran Haydary.

Oba pojedynki zespołów w ubiegłym sezonie kończyły się remisami. Czy po 1:1 w Gdańsku oraz 2:2 w Zabrzu, któryś zespół przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść?

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk kursy

Według bukmacherów, mecz powinien zakończyć się wygraną zabrzan (kurs 2.14). Szanse Lechii oceniono zdecydowanie niżej (kurs 3.55), podobnie jak remis (kurs 3.55)

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk typy

W poprzednich dwóch ligowych meczach Lechia zdobyła po jednej bramce. Może w Zabrzu również nie zdobędzie ich więcej? Warto też zauważyć, że w ostatnich ligowych meczach to podopieczni Marcina Brosza otwierali wynik spotkania. Może tak samo będzie i teraz?

Górnik – Lechia | Typ: Lechia strzeli mniej niż 1.5 goli @1.45 BetClic

Górnik – Lechia | Typ: Górnik strzeli pierwszego gola @1.71 BetClic