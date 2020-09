Piast Gliwice – Hartberg. Typy, kursy (17.09.2020)

Do grania wracają europejskie puchary i wraz z tymi rozgrywkami do gry wracają również polskie drużyny. Po wczorajszym spotkaniu Lecha Poznań przyszedł czas na spotkanie kolejnej ekipy z Ekstraklasy. Piast Gliwice podejmie na własnym obiekcie austriacki Hartberg. Na pewno gospodarze z Polski nie są bez szans i można wręcz powiedzieć, że byli mistrzowie Polski są faworytami w dzisiejszym meczu. Szykuje nam się bardzo ciekawe starcie.

Piast Gliwice – Hartberg zapowiedź (czwartek, 20:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania nie mogą być zadowoleni z początku nowego sezonu Ekstraklasy. Piast po trzech ligowych spotkaniach ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt. Nie jest to na pewno wymarzony start i kibice w Gliwicach mają prawo być z tej słabej formy niezadowoleni. Na całe szczęście dla Piasta, forma w pucharach wydaje się być zupełnie inna. Drużyna z Gliwic bez większych problemów wygrała ze Resovią Rzeszów w Pucharze Polski. Kilkanaście dni później Piast był w stanie zaskoczyć większość ekspertów w Polsce i pokonał na wyjeździe Dynamo Mińsk. Dzięki tej wygranej awansowali do drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy i dzisiaj gracze z Gliwic mogą zmierzyć się na własnym obiekcie z austriacką ekipą.

Goście dzisiejszego spotkania rozegrali dopiero dwa oficjalne spotkania w sezonie 2020/2021. W pierwszym spotkaniu rozgromili zdecydowanie słabszą ekipę na wyjeździe w ramach Pucharu Austrii. W zeszły weekend goście dzisiejszego spotkania zremisowali również na wyjeździe z ekipą Altach i nie mogli zaliczyć początku ligowego sezonu do udanych. Mimo wszystko wszyscy fani drużyny, która dzisiaj zagra z Piastem Gliwice mają nadzieję na lepszą dyspozycję ich ulubieńców w dzisiejszym spotkaniu. Austriacka drużyna na pewno ma swoje mocne atuty, ale zawodnicy Piasta nie są słabi i na pewno są w stanie pokonać swoich rywali. Dzisiaj powinniśmy być świadkami bardzo ciekawego spotkania.

Piast Gliwice – Hartberg kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Piast Gliwice. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.95. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.75. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.66.

Piast Gliwice – Hartberg nasze typy

Gracze Piasta na pewno mieli dużo szczęścia w losowaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy. Goście z Austrii są na pewno do ogrania i fani w Polsce mają nadzieję, że uda się zobaczyć drużynę z Gliwic w kolejnej rundzie. Brak zwycięstwa byłego mistrza Polski będzie dla wielu zaskoczeniem, ale na pewno gracze Piasta nie mogą zlekceważyć rywala. Goście dopiero rozpoczęli nowy sezon, więc nie wiemy czego może spodziewać się drużyna z Gliwic w dzisiejszym spotkaniu. Spodziewam się wyrównanego meczu, ale jednak zwycięstwa gospodarzy i awansu Piasta do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Europy.

Piast Gliwice – Hartberg | Typ: Piast Gliwice @1.95 STS

Piast Gliwice – Hartberg | Typ: Under 2,5 gola @2.10 STS