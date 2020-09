Krasnodar – PAOK. Typy, kursy (22.09.2020)

Jednym z trzech dzisiejszych meczów IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów będzie pojedynek Krasnodaru z PAOKiem Saloniki. Na papierze spotkanie wygląda na bardzo wyrównane, jednak tylko jedna z drużyn będzie mogła awansować do fazy grupowej. Która z drużyn wykona pierwszy krok ku spełnieniu marzeń?

Krasnodar – PAOK zapowiedź (wtorek, 21:00)

Dla trzeciej drużyny ubiegłego sezonu rosyjskiej Premier Ligi będzie to rozpoczęcie zmagań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Z uwagi na wysoką pozycję ligi w rankingu UEFA Krasnodar nie musiał przechodzić przez wcześniejsze rundy eliminacyjne i mógł w pełni skupić się na rozgrywkach ligowych. Po ośmiu kolejkach nowego sezonu Byki zajmują 5. pozycję w tabeli mając zaledwie 3 punkty straty do liderującego Zenitu. Zwłaszcza ostatnie dwa ligowe starcia mogą napawać optymizmem, gdyż Krasnodar bardzo pewnie zwyciężył na wyjeździe z Volgogradem 3:0 oraz w domowym pojedynku z Khimkami aż 7:2. Co prawda drużyny te nie należą do ligowych potentatów, jednak tak przekonujące zwycięstwa z całą pewnością zasługują na uwagę.

O ile Krasnodar nie musiał martwić się grą we wcześniejszych rundach eliminacyjnych, tak już ich dzisiejszy rywal czyli PAOK takie zmartwienia posiadał. Wicemistrzowie Grecji rozpoczęli przygodę z eliminacjami do Ligi Mistrzów już od drugiej rundy, kiedy to mierzyli się z tureckim Besiktasem. Przewaga własnego boiska dała o sobie znać i gospodarze pewnie zwyciężyli 3:1. Losowanie III rundy przyniosło PAOKowi równie trudnego przeciwnika, jednak ponownie Grecy mieli atut w postaci gry na własnym obiekcie. Ekipa z Salonik zmierzyła się z faworyzowaną Benficą, jednak i tym razem okazała się lepsza od rywala pokonując go 2:1. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe to trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski z postawy PAOKu, gdyż w nowym sezonie zdążono rozegrać zaledwie dwie kolejki. Greków na pewno jednak nie można lekceważyć, gdyż udowodnili już w meczach z Benficą oraz Besiktasem, że potrafią być groźni nawet dla najlepszych drużyn.

Krasnodar – PAOK kursy bukmacherskie

Faworytem tego starcia w STS są gospodarze, na których zwycięstwo kurs wynosi 2.10. Remis to kurs 3.40, a zwycięstwo PAOKu kurs 3.54.

Krasnodar – PAOK nasze typy

Naszym zdaniem w pierwszym meczu pomiędzy obiema drużynami nie zobaczymy otwartej gry i dużego ryzyka. Mimo wszystko przewaga własnego boiska może okazać się decydująca i Krasnodar zdoła minimalnie zwyciężyć.

Krasnodar – PAOK | Typ: Krasnodar wygra @2.10 STS

Krasnodar – PAOK | Typ: Under 2,5 gola @1.70 STS