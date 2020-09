Vanna Ly przypomniał o sobie. Zainwestuje w klub tureckiej ekstraklasy?

Vanna Ly jest łączony z przejęciem tureckiego Goztepe. Niedoszły właściciel Wisły Kraków miał wcześniej uczestniczyć w budowie stadionu zespołu z Izmiru.

Mówiła o nim cała Polska

Vanna Ly jest bez wątpienia najbardziej znanym Kambodżaninem w Polsce. Rzekomy członek tamtejszej rodziny królewskiej w 2018 roku miał wraz z Matsem Hartlingiem przejąć Wisłę Kraków i zainwestować w klub 130 milionów złotych. Ly w ostatniej chwili wycofał się z inwestycji w Wisłę, a jego decyzja była tłumaczona zawałem serca.

Od samego początku postać wydawała się jednak podejrzana – na spotkaniu z władzami miasta zakrywał się pod parasolką oraz chwalił się znajomością z Janem Pawłem II. Podobno miał udziały w Manchesterze City i Genoi, a także posiadał prawa do wydania autobiografii zamachowca Alego Agcy. Można powiedzieć, że po sytuacji z “Białą Gwiazdą”, przedsiębiorca zakorzenił się polskiej popkulturze – stał się bohaterem memów i przeróbek znanych utworów.

Vanna Ly zainwestuje w były klub Kamila Wilczka?

Jak się okazuje, Kambodżanin ma zainwestować w kolejny klub. Jest nim występujący w tureckiej Super Lig Goztepe, w którym występuje obecnie były piłkarz Widzewa Stefano Napoleoni, a w zeszłym sezonie grał w nim Kamil Wilczek.

Współpraca Vanny Ly z tureckim klubem nie jest nowością. W 2018 roku w rozmowie dla “Sportowych Faktów”, współpracownik przedsiębiorcy Adam Pietrowski przyznał, że Kambodżanin uczestniczył w budowie stadionu Goztepe. Niedoszły właściciel Wisły posiadał bowiem fabrykę maszyn budowlanych w Izmirze, czyli mieście, z którego pochodzi klub.

– Pan Ly to potężny człowiek. Działa m.in. w branży budowlanej. Jest właścicielem największej firmy budowlanej w Turcji, która buduje teraz na przykład nowy stadion Goztepe, ma fabrykę maszyn w Izmirze – przyznał Adam Pietrowski w rozmowie dla “WP Sportowe Fakty” pod koniec 2018 roku.

Wciąż wiadomo o nim niewiele

Stadion otwarto oficjalnie 26 stycznia 2020 roku. Czy faktycznie w budowie uczestniczyła firma należąca do Kambodżanina? Do tej pory nigdzie nie opublikowano takich informacji. Jeśli Vanna Ly faktycznie inwestuje w lokalny biznes, ruch może wydawać się racjonalny. Historia z Wisłą Kraków nie pozwala jednak na to, by rzekomego członka rodziny królewskiej traktować poważnie.

