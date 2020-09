Milan Skriniar może odejść do Anglii. Duży klub w grze o Słowaka

Milan Skriniar w ostatnich dniach okienka transferowego może zmienić pracodawcę. Bardzo intensywnie o zakup 25-latka zabiega Tottenham Hotspur.

Chce odejść

Skriniar od przyjścia Antonio Conte do Interu przeżywa ciężki okres w swojej karierze. Słowak kiepsko wpasował się w taktykę 51-latka, który preferuje ustawienie z trzema stoperami. Obecny sezon zaczął na ławce rezerwowych, pomimo że Diego Godin odszedł do Cagliari, a Stefan de Vrij jest kontuzjowany. Widać, że Skriniar nie czuje się obecnie najlepiej w Mediolanie i najchętniej poszukałby nowego pracodawcy.

Duże rozbieżności

Tottenham chce wykorzystać sytuację i ściągnąć 25-latka do siebie. Jose Mourinho twardo stawia na czwórkę obrońców, a w takim bloku obronnym Słowak czuje się jak ryba w wodzie. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano donosi, że Skriniar byłby chętny, aby przenieść się do Anglii, jednak tutaj zaczynają się problemy. Inter nie chce sprzedać 25-latka za cenę niższą niż 60 milionów euro, natomiast Tottenham oferuje maksymalnie 35. Rozbieżności są bardzo duże, a do zamknięcia okienka pozostał zaledwie tydzień. Jednak trzeba pamiętać, że nie takie rzeczy działy się w ostatnich dniach mercato.