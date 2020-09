Oficjalnie: Adrian Mierzejewski w Guangzhou R&F

Adrian Mierzejewski zagra w kolejnym chińskim klubie. 41-krotny reprezentant Polski trafił na wypożyczenie do Guangzhou R&F do końca sezonu.

Mierzejewski wciąż w formie

Adrian Mierzejewski to prawdziwy piłkarski obieżyświat. Piłkarz występował do tej pory już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Australii. Od dwóch lat gra w Chinach – pierwsze pół roku spędził w Changchun Yatai, a następnie trafił do Chongqing Dangdai Lifan, w którym grał do dziś.

Trzeba przyznać, że Mierzejewski ostatnio błyszczy na boisku. W poprzednim meczu, przeciwko Shijiazhuang Ever Bright piłkarz zdobył hat-tricka. Ogólnie 33-latek zanotował udany bilans w pięciu ostatnich spotkaniach – zanotował sześć goli i dwie asysty.

Zaskakująca zmiana?

Jeszcze przed końcem rozgrywek doszło do nieoczekiwanej zmiany miejsca. Adrian Mierzejewski został wypożyczony do Guangzhou R&F. To jest o tyle zaskakująca decyzja, gdyż Chongqing zagra w play-offach o mistrzostwo, natomiast nowy zespół wkrótce rozpocznie baraże o utrzymanie. To oznacza, że piłkarz trafił do Kantonu prawdopodobnie na sześć ostatnich spotkań sezonu.

33-latek zagra z byłym piłkarzem Tottenhamu

Klub z Kantonu potrzebował wzmocnienia ofensywy – niedawno odeszli Eran Zahavi oraz Dia Saba. Pierwszy odszedł do PSV Eindhoven, natomiast drugi podpisał wczoraj kontrakt z emirackim Al-Nasr.

W zespole, do którego trafił Adrian Mierzejewski nie brakuje znanych twarzy. Trenerem drużyny jest Giovanni van Bronckhorst, natomiast grają w niej m.in. znany z Tottenhamu Moussa Dembele, a także były piłkarz Betisu Dusko Tosić.