Arkadiusz Milik coraz bliżej transferu do Fiorentiny?

Arkadiusz Milik zmieni klub jeszcze przed końcem okna transferowego? Według doniesień “LGDS”, najbardziej zdeterminowana w walce o piłkarza jest Fiorentina.

O transferze mówi się od ponad pół roku

Saga transferowa Arkadiusza Milika trwa w najlepsze. Reprezentant Polski na początku roku zadeklarował, że nie zamierza podpisywać nowej umowy z Napoli obecna trwa do 2021 roku), co wywołało lawinę spekulacji. Początkowo piłkarz miał powędrować do Juventusu, ale po zmianie trenera “Stara Dama” przestała wyrażać nim zainteresowanie.

Napoli postanowiło się zabezpieczyć, pozyskując za grube miliony Victora Osimhena. Wtedy było już pewne, że Arkadiusz Milik wręcz musi niebawem zmienić klub. Według doniesień, piłkarz odrzucił ofertę Romy i był na celownikach klubów z Anglii, Niemiec i Hiszpanii. Wiele wskazywało na to, że 26-latek chciałby pozostać na Półwyspie Apenińskim, aczkolwiek wydawało się, że trafi do Rzymu.

Fiorentina pozostała jedyną opcją dla Milika?

Obecnie jednak największe zainteresowanie Milikiem wyraża Fiorentina. Jak poinformowała “La Gazzetta dello Sport”, klub z Florencji złożył Napoli propozycję wypożyczenia napastnika. Aurelio De Laurentiis wolałby jednak zarobić na odejściu zawodnika, zanim miałby mu wygasnąć kontrakt.

Czy Fiorentina zdecyduje się na wydanie około 20-30 milionów na reprezentanta Polski? Przekonamy się o tym w najbliższych dniach. Okno transferowe kończy się bowiem 5 października, dlatego czas najwyższy, by Arkadiusz Milik zmienił otoczenie.