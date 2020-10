Levante – Real Madryt. Typy, kursy (4.10.2020)

W ramach 5. kolejki LaLiga, Levante zagra na własnym obiekcie z Realem Madryt. W ekipie “Królewskich” pojawił się spory problem z prawą stroną obrony. Jest to efekt kontuzji w szeregach zespołu.

Levante – Real Madryt zapowiedź (niedziela, 16:00)

Dwie porażki jedno zwycięstwo – tak prezentuje się bilans Levante w ligowym sezonie 2020/2021. W pierwszym meczu nowej kampanii piłkarze Levante przegrali 2:4 na wyjeździe z Valencia. W drugim spotkaniu, podopiecznym Paco Lopeza udało się wygrać z Osasuną 3:1. Z kolei ostatnie rozegrane starcie to przegrana potyczka z Sevillą 0:1.

Siedem punktów po trzech meczach ma z kolei Real Madryt. Choć wynik “Królewskich” nie jest najgorszy, to gra piłkarzy Zidane’a pozostawia wiele do życzenia. W starciu z Betisem, madrycki zespół musiał drżeć o wynik do końcowego gwizdka. Mistrzowi Hiszpanii pomógł fakt, iż w 67. minucie potyczki czerwoną kartkę obejrzał Emerson. Potyczka zakończyła się ostatecznie rezultatem 3:2. Niepewne zwycięstwo “Królewscy” zanotowali w spotkaniu z Valladolid. Na własnym obiekcie Real Madryt wygrał 1:0 za sprawą gola Juniora Viniciusa w drugiej części rywalizacji.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Ostatni raz Levante rywalizowało z Realem pod koniec lutego. Mecz zakończył się niespodziewanym zwycięstwem niżej notowanego zespołu. Levante wygrało u siebie 1:0.

Levante – Real Madryt kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Real Madryt. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.53. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.80. Triumf Levante bukmacherzy ocenili na kurs 6.00.

Levante – Real Madryt typy

Biorąc pod uwagę przeciętną grę Realu na starcie sezonu, a także fakt, iż w meczu przeciwko Levante nie zagra nominalny prawy obrońca, to można przypuszczać, że “Królewscy” ponownie będą mieć niełatwą przeprawę.

Levante – Real Madryt | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.67 @ Betclic

Levante – Real Madryt | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.81 @ Betclic