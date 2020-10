Ostatniego dnia okienka transferowego sporo działo się w szeregach Eibaru. Hiszpański klub wzmocnił się dwoma zawodnikami, którzy mogą rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie z Damianem Kądziorem.

Na zasadzie wypożyczenia do Eibaru trafili Bryan Gil oraz Alejandro Pozo. Obaj dotychczas reprezentowali barwy Sevilli.

Do Eibaru trafiło dwóch piłkarzy, którzy mogą stanowić konkurencję dla Kądziora. Gil i Pozo. Co prawda prawa strona nie jest ich pierwszą pozycją, ale Mendilibar pokazał, że nie przywiązuje się do takich rzeczy. Np. Kądziora wystawiał na lewej stronie, a Rodriguesa na prawej.

— Marcin Gazda (@marcin_gazda) October 6, 2020