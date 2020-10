Bośnia i Hercegowina – Irlandia Północna. Typy, kursy (8.10.2020)

Bośnia i Hercegowina w półfinale play-offów do Mistrzostw Europy zagra z Irlandią Północną. Który zespół zbliży się do awansu do “polskiej grupy” podczas turnieju?

Bośnia i Hercegowina – Irlandia Północna zapowiedź

Można powiedzieć, że obie drużyny łączy jedno – jeden punkt we wrześniowych meczach. Bośnia najpierw zremisowała z Włochami 1:1, aczkolwiek następnie przegrała z Polską 1:2. W pierwszym meczu pachniało sensacją, gdy Bośniacy prowadzili przez jakiś czas po golu Edina Dżeko.

Tymczasem północnoirlandzki zespół narodowy najpierw zaliczył obiecujący występ, remisując na wyjeździe z Rumunią. W kolejnym spotkaniu drużyna jednak zdecydowanie przegrała z Norwegią u siebie, aż 1:5, a remis 1:1 utrzymywał się na boisku tylko przez minutę.

Gospodarze wywalczyli grę w play-offach dzięki zwycięstwu w grupie poprzedniej edycji Ligi Narodów. Z kolei goście zajęli trzecie miejsce fazie grupowej eliminacji, rywalizując z Niemcami i Holandią.

Bośnia i Hercegowina – Irlandia Północna kursy

Zdaniem bukmacherów większe szanse na zwycięstwo ma zespół gospodarzy. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.80, natomiast na triumf gości 4.93. Z kolei szanse na remis oceniono na 3.55

Bośnia i Hercegowina – Irlandia Północna typy

Zdecydowanie więcej argumentów przemawia za Bośniakami. Jednym z nich jest Edin Dżeko na szpicy, który jest szczególnie skuteczny w meczach u siebie.

BiH – Irlandia Płn. | Typ: BiH wygra @1.80 Totolotek

BiH – Irlandia Płn. | Typ: Edin Dżeko strzeli gola @1.95 Totolotek