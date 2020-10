Norwegia – Serbia. Typy, kursy (8.10.2020)

Norwegia w najbliższym międzynarodowym spotkaniu ugości na własnym stadionie Serbię. Czy Erling Haaland, Martin Odegaard i spółka przybliżą się do awansu na Euro?

Norwegia – Serbia zapowiedź

Reprezentacja Norwegii nie może narzekać na brak talentów. W ostatnim czasie w kadrze brylowali Erling Haaland, Martin Odegaard, a także Alexander Sorloth. Dowodem na dobrą dyspozycję zespołu jest ostatnia wygrana na wyjeździe z Irlandią Północną 5:1. Drużyna nie jest jednak idealna, czego dowodem jest porażka z Austrią 1:2 na własnym stadionie na początku września.

Tymczasem kadra Serbii na razie nie wygrała żadnego spotkania w 2020 roku. Podopieczni Ljubisy Tumbakovicia najpierw przegrali z Rosją 1:3, a następnie zremisowali 0:0 z Turcją. Jedynego wrześniowego gola dla zespołu narodowego zdobył Aleksandar Mitrović.

Obie reprezentacje awansowały do play-offów dzięki zwycięstwom w grupach Dywizji C Ligi Narodów. Nigdy jeszcze nie miały jednak okazji by sprawdzić się w bezpośrednim starciu. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w tym pojedynku?

Norwegia – Serbia kursy

Nieco wyżej bukmacherzy oceniają szanse Norwegów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.40, natomiast gości 3.00. Z kolei szansę na remis ustalono na kurs 3.25.

Norwegia – Serbia typy

Gol Erlinga Haalanda powinien być tutaj formalnością. Norwegowie rzadko jednak zachowują czyste konto, dlatego również Serbowie powinni znaleźć drogę do bramki.

Norwegia – Serbia | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.95 STS

Norwegia – Serbia | Typ: Erling Haaland strzeli gola @2.35 STS