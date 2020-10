Argentyna – Ekwador. Typy, kursy (9.10.2020)

Rozpoczynają się eliminacje w Ameryce Południowej do mundialu w Katarze. W nocy z czwartku na piątek rozegrane zostaną trzy mecze. Największy hit na samym końcu, Argentyna – Ekwador. Zapraszamy do naszego tekstu, w którym wybraliśmy dla was kilka typów.

Argentyna – Ekwador zapowiedź (piątek, 02:30)

Europejscy fani futbolu są skupieni na meczach towarzyskich, Lidze Narodów oraz barażach do EURO 2021. W Ameryce Południowej z kolei zaczynają się eliminacje do mundialu już w nocy z czwartku na piątek. Jednym ze spotkań będzie Argentyna – Ekwador, w którym faworytem jest drużyna Leo Messiego. Trudno jednak wiele powiedzieć o formie obu drużyn, ponieważ nie rozegrały oficjalnego meczu od prawie roku!

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Co więc postawić w tym spotkaniu? Naszym zdaniem padnie wiele bramek w tym meczu, ponieważ obie drużyny są głodne gry. Mają w swoich kadrach wybitych napastników. Zwłaszcza Argentyna, w której wystąpią Leo Messi, Sergio Aguero, czy Angel di Maria.

Jasne, Argentyna w ostatnim czasie miała wiele problemów, ale wydaje się, że przerwa od gry związana z pandemią koronawirusa, pomogła tej reprezentacji. Tak przynajmniej się wydaje, bo długo nie słyszeliśmy o aferze w tej kadry. Być może czas wyleczył niektóre rany. Oczywiście w meczu z Ekwadorem zobaczymy, czy to się potwierdzi, ale wszystko na to wskazuje.

Argentyna – Ekwador kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Argentyna. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1,26. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 5,90. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 11,0.

Argentyna – Ekwador typy

Tak jak wyżej wspomnieliśmy, naszym zdaniem w tym meczu padnie sporo bramek. Poniżej dajemy dwie opcje – dla ryzykantów mniejszych i większych.

Argentyna – Ekwador | Typ: over 2,5 gola w meczu 1,72 @ Betclic

Argentyna – Ekwador | Typ: over 3,5 gola w meczu 2,75 @ Betclic