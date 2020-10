GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec. Typy, kursy (10.10.2020)

Ostatni sobotni mecz rozgrywany w ramach 1. Ligi na pierwszy rzut oka nie wygląda zachęcająco dla kibiców, ale naszym zdaniem jest idealny, by postawić under bramek i zwycięstwo gości, których morale zdecydowanie wzrosły po zwycięstwie sprzed tygodnia nad Sandecją. Zapraszamy do lektury naszej analizy.

GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec zapowiedź (sobota, 18:00)

Nie mamy wątpliwości, że zmierzą się dziś dwie drużyny, którym daleko do pięknego futbolu. Jeśli mamy jednak wskazać lepszy zespół z tych dwóch, to zdecydowanie będzie to ekipa z Sosnowca. Oczywiście Zagłębie nie gra tak, że spadamy z krzesła, gdy widzimy akcje Mateuszów Grudzińskiego, czy Szweda, ale z całą pewnością jest w stanie ograć ekipę z Bełchatowa, która jest w kryzysie od poprzedniego sezonu.

GKS Bełchatów w tym sezonie zdobył zaledwie pięć oczek, ale w tabeli ma tylko trzy, ponieważ został ukarany przez PZPN ujemnymi punktami. Patrząc na postawę podopiecznych Węglewskiego tych punktów na koniec sezonu może zabraknąć do utrzymania.

Co tutaj dużo mówić… GKS Bełchatów jest faworytem do spadku i Zagłębie, jeśli ma jakiekolwiek aspiracje, musi to spotkanie najzwyczajniej w świecie wygrać. Nie zrobi tego jednak zdecydowanie, a minimalnie. Gra ofensywna nie jest bowiem najmocniejszą stroną Zagłębia (jedynie osiem bramek zdobytych w tym sezonie – przyp.red), dlatego przewidujemy, że w tym meczu padnie mało bramek.

GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Zagłębie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 3,20. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3,65. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 2,17.

GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec typy

Tak jak wyżej wspomnieliśmy, naszym zdaniem w tym meczu wygra Zagłębie i padnie poniżej 2,5 gola.

GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec | Typ: zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec 2,30 @ Betclic

GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec | Typ: under 2,5 gola w meczu 1,83 @ Betclic