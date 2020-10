Mecz Polska – Dania U-19 odwołany!…

Dzisiejszy mecz reprezentacji Polski do lat 19. z rówieśnikami z Danii został odwołany. Powodem jest kilka przypadków wykrycia koronawirusa w sztabie szkoleniowym naszej kadry.

Spotkanie zostało odwołane na wniosek Duńczyków. Pomimo szybkiego odseparowania zakażonych osób od reszty polskiej reprezentacji, przyjezdni nie chcieli ryzykować potencjalnych zachorowań w swojej ekipie.

Poprzestaną na jednym spotkaniu

Piłkarze reprezentacji Danii mieli przyjechać do Polski na dwa spotkania. Pierwsze, rozegrane w Kołobrzegu doszło do skutku. Goście bez większych problemów pokonali biało-czerwonych 3:1. Warto zaznaczyć, że w spotkaniu nie mogli wystąpić Ariel Mosór oraz Szymon Włodarczyk. U piłkarzy Legii Warszawa wykryto koronawirusa. Młodzi gracze zostali więc odesłani do domu.

Wydobycie bomby

Przypadki koronawirusa w naszej ekipie to nie jedyny powód odwołania dzisiejszego spotkania. W Świnoujściu, gdzie miał odbyć się mecz, przeprowadzona zostanie akcja wydobycia 5,5 tonowej bomby z czasów II wojny światowej. Przy takimi przedsięwzięciu należy zachować szczególne środki ostrożności, co nie sprzyja organizowaniu w tym samym czasie meczu piłkarskiego.