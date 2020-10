Kamil Grosicki poza składem West Bromwich na Premier League

Kamil Grosicki może już nie zagrać w West Bromwich Albion? Trener zespołu Slaven Bilić nie głosił reprezentanta Polski do Premier League.

Jeden mecz od początku sezonu

Kamil Grosicki ma ostatnio trudny czas w West Bromwich. Po awansie zespołu do Premier League 32-latek ani razu nie zagrał w rozgrywkach ligowych. Piłkarz ma na koncie od początku sezonu tylko jeden występ, w Pucharze Ligi przeciwko Harrogate Town. Reprezentant Polski nie pokazał się jednak z najlepszej strony i trener go zmienił w 55. minucie.

Transfer do Nottingham Forest

Do końca letniego okna transferowego mówiło się o tym, że piłkarz zmieni klub. Początkowo pojawiły się spekulacje o tym, że Kamil Grosicki najpierw powędruje do Olympiakosu, po czym trafi na wypożyczenie do Nottingham Forest. Do zespołu Championship 32-latek miał przejść również ostatniego dnia okienka, aczkolwiek klub spóźnił się z formalnościami, chociaż zgłosił sytuację do komisji ligi. Decyzja ma być podjęta do poniedziałku.

Slaven Bilić zablokował dalsze występy Grosickiego

Jeśli do transferu ostatecznie nie dojdzie, piłkarz przynajmniej do stycznia może przebywać na trybunach. Slaven Bilić nie zgłosił bowiem Kamila Grosickiego do rozgrywek ligowych. To oznacza transfer czy kilka miesięcy bez gry? Do poniedziałku sytuacja powinna się wyjaśnić.