Real Madryt – Szachtar. Typy, kursy (21.10.2020)

Drugi dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów przyniesie kilka emocjonujących pojedynków. Jednym z nich będzie z całą pewnością potyczka mistrzów Hiszpanii oraz Ukrainy czyli starcie Realu Madryt z Szachtarem Donieck. Która z ekip lepiej rozpocznie rozgrywki w Champions League?

Real Madryt – Szachtar zapowiedź (środa, 18:55)

Real podejdzie do tego meczu bezpośrednio po szokującej porażce w La Liga z beniaminkiem z Kadyksu. Była to pierwsza porażka Królewskich w tym sezonie i pierwsze ligowe potknięcie od marcowego starcia z Betisem. Madrytczycy od początku bieżącej kampanii nie prezentują najwyższej formy, jednak 10 zdobytych punktów pozwala im znajdować się w czołówce tabeli. Największych słabości Los Blancos upatruje się w kiepskim rozgrywaniu akcji i wykończeniu, gdyż we wspomnianym wcześniej meczu z Cadiz, a także w inauguracyjnej potyczce z Realem Sociedad nie byli oni w stanie zdobyć ani jednej bramki. Do tego dochodzą ogromne męczarnie z Realem Valladolid i strzelony przez Viniciusa w końcówce spotkania zwycięski gol. Zinedine Zidane miał rzekomo zwołać zebranie zespołu i poinformować swoich piłkarzy o konieczności wzmożenia aktywności w czasie meczów.

Szachtar z kolei po sześciu kolejkach ukraińskiej Premier League nadal pozostaje niepokonany, jednak 12 zdobytych punktów pozwala im się plasować dopiero na 3. pozycji. Ostatnia potyczka z Lwowem może być dla nich dobrym prognostykiem, gdyż wygrali oni ten mecz aż 5:1. Szachtar spróbuje po raz pierwszy w historii odebrać punkty Realowi Madryt, gdyż do tej pory w dwóch potyczkach dwukrotnie schodzili z boiska jako pokonani. Tak było w fazie grupowej Champions League w sezonie 2015/2016, kiedy to Królewscy wygrywali 4:0 i 4:3. Patrząc na statystyki i historię, to dobrym omenem dla Szachtara może być to, że przegrywali oni tylko dwukrotnie na siedem ostatnich przypadków w meczach otwierających Ligę Mistrzów. Niestety dla ekipy z Ukrainy wielu z ich piłkarzy jest na ten mecz niedostępnych z powodu kontuzji.

Real Madryt – Szachtar kursy bukmacherskie

Z powodu licznych absencji w ekipie Szachtara zdecydowanym faworytem tego starcia w STS jest Real z kursem na zwycięstwo wynoszącym 1.20. Remis zagramy z kursem 6.75, a zwycięstwo Szachtara z kursem 14.50.

Real Madryt – Szachtar nasze typy

Biorąc pod uwagę raczej kiepską postawę Realu w ofensywie na początku tego sezonu trudno spodziewać się wielkiej strzelaniny w tym meczu. Zagramy zatem under 3,5 gola po kuszącym kursie. Pogramy też nieco odważniejszy typ, a mianowicie czerwoną kartkę w meczu. Szachtar będzie próbował kontratakować, co może przełożyć się na faule taktyczne. Dodatkowo, napór ze strony Realu może oznaczać wiele fauli ze strony gości.

Real Madryt – Szachtar | Typ: Czerwona kartka w meczu @5.10 STS

Real Madryt – Szachtar | Typ: Poniżej 3,5 gola @2.00 STS