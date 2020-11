Cristiano Ronaldo uratował Juventus przed stratą punktów

Cristiano Ronaldo wrócił do gry w wielkim stylu. Portugalczyk odmienił losy meczu Juventusu z beniaminkiem Serie A, Spezią.

Cristiano Ronaldo nie mógł wystąpić w czterech ostatnich spotkaniach “Starej Damy” z powodu zakażenia koronawirusem. Piłkarz przechodził kolejne testy i czuł, że już wszystko dobrze z jego zdrowiem, jednak ich wynik wciąż był pozytywny. Ostatecznie dopiero badania na Covid-19, które Portugalczyk przeszedł w tym tygodniu wykazały negatywny rezultat.

Dzięki temu 35-latek mógł znaleźć się w kadrze na mecz z Spezią. Cristiano Ronaldo rozpoczął jednak mecz na ławce rezerwowych. Przed wejściem gwiazdora, podopieczni Andrei Pirlo męczyli się z beniaminkiem i remisowali 1:1. Trzy minuty po zameldowaniu się na placu gry piłkarz dał prowadzenie Juventusowi. Potem golem zza pola karnego błysnął Adrien Rabiot, a w ostatnim kwadransie to właśnie Ronaldo ustalił wynik po rzucie karnym.

Po zakończeniu meczu portal “Goal.com” zaprezentował ciekawą statystykę. Cristiano Ronaldo do tej pory zmierzył się z 55 drużynami z LaLigi oraz Serie A i do tej pory zdobywał bramki przeciwko 53 z nich.

