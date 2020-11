Manchester City – Liverpool. Typy, kursy (08.11.2020)

Hitem ósmej kolejki Premier League będzie starcie pomiędzy wicemistrzem Anglii a mistrzem Anglii. Na Etihad Stadium przyjeżdża Liverpool, który chce odzyskać samodzielne prowadzenie w Premier League. Goście na pewno nie będą mieli dzisiaj łatwego zadania do wykonania, bo gospodarze mają nadzieję zbliżyć się do ścisłej czołówki po dość niewyraźnym początku sezonu w swoim wykonaniu. Jedno jest pewne, szykuje nam się naprawdę fantastyczne starcie, bo w obu drużynach grają fantastyczni zawodnicy, którzy potrafią grać na najwyższym światowym poziomie.

Manchester City – Liverpool zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania nie mogą być zadowoleni ze swoich rezultatów na samym początku tego sezonu Premier League. Choć zawodnicy Manchesteru City mają do rozegrania jeszcze jeden mecz zaległy względem reszty ekip w lidze, to na pewno fani mogli liczyć na większą zdobycz punktową w pierwszych sześciu ligowych spotkaniach. Gospodarze dzisiejszego starcia mają na swoim koncie jedenaście punktów, czyli średnia wynosi mniej niż dwa punkty na mecz. Nie jest to rezultat który może zadowalać zawodników Manchesteru City oraz samego Pepa Guardiolę. Dzisiejsze starcie jest więc dla gospodarzy bardzo istotne i na pewno Obywatele zrobią wszystko, żeby pokonać aktualnych mistrzów Anglii.

Goście dzisiejszego starcia na pewno podchodzą do tego meczu w trochę lepszych nastrojach. Choć Liverpoolowi zdarzyły się również pewne wpadki w tym sezonie to przed startem ósmej kolejki mistrzowie Anglii znajdowali się na samym szczycie tabeli. Dzisiaj potrzebują wygranej jeśli chcą nadal być na pierwszym miejscu w lidze. Nie będzie to jednak łatwe, bo na Etihad rzadko kiedy goście wygrywają, ale na pewno Jurgen Klopp wie jak pokonać ekipę Pepa Guardioli. Zobaczymy czy Niemiec po raz kolejny przechytrzy swojego kolegę po fachu i czy jego gracze będą w stanie postawić się aktualnym wicemistrzom Anglii.

Manchester City – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.00. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester City – Liverpool, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.15. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.25.

Manchester City – Liverpool nasze typy

Dzisiejsze spotkanie nie bez powodu jest nazywane hitem całego weekendu piłkarskiego. Wicemistrz Anglii podejmie na własnym obiekcie mistrza Anglii. Choć goście punktują lepiej w tym sezonie to bukmacherzy stawiają dzisiaj na gospodarzy i wydaje mi się, że nie jest to jakieś ogromne zaskoczenie. Przewaga własnego boiska zawsze ma znaczenie i myślę, że po wyrównanym spotkaniu to ekipa z Manchesteru będzie cieszyła się ze zdobycia trzech punktów. Goście na pewno dadzą z siebie sto procent i nie odpuszczą, ale nie wiem czy samo zaangażowanie pozwoli im wygrać na Etihad. Na pewno będzie to otwarty mecz i zobaczymy tu wiele bramek.

Manchester City – Liverpool | Typ: powyżej 3,5 goli @2.05 STS

Manchester City – Liverpool | Typ: strzelec: Kevin De Bruyne @3.00 STS