Węgry – Islandia. Typy, kursy (12.11.2020)

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze starcie pomiędzy reprezentacją Węgier a Islandczykami. Dla obu ekip awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy byłby na pewno sukcesem, ale miejsce jest tylko jedno. Małą przewagę mają jednak gospodarze dzisiejszego starcia, bo to jeden mecz zadecyduje o tym kogo zobaczymy na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Bukmacherzy oceniają szansę na równe, choć minimalnym faworytem wydaje się być reprezentacja Węgier. Jedno jest pewne, szykuje nam się naprawdę ciekawe starcie dwóch drużyn na bardzo podobnym poziomie.

Węgry – Islandia zapowiedź (środa, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno mogą być zadowoleni ze swoich rezultatów w Lidze Narodów. Na dwie kolejki przed końcem reprezentanci Węgier mają zaledwie jeden punkt straty do liderów i wciąż sprawa awansu do elity jest otwarta. W półfinale baraży gospodarze dzisiejszego starcia pokonali na wyjeździe reprezentację Bułgarii. Dzisiaj reprezentanci Węgier zagrają na własnym boisku i to na pewno może dać im pewną przewagę jeszcze przed startem spotkania. W 2016 roku gospodarze dzisiejszego spotkania zagrali na Mistrzostwach Europy, więc fani na Węgrzech na pewno mają nadzieję, że ich ulubieńcy będą w stanie pokonać dzisiaj reprezentację Islandii.

Goście dzisiejszego spotkania na pewno chcieliby zapomnieć o swoich rezultatach w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Islandczycy nie zdobyli jeszcze żadnego punktu i raczej nie zanosi się na to, żeby udało im się wyrwać w spotkaniach z Danią oraz Anglią. Jednakże w półfinale baraży udało się Islandczykom pokonać Rumunię. Było to jednak starcie na własnym obiekcie dla gości dzisiejszego starcia. Zobaczymy czy Islandczycy będą w stanie pokonać swoich rywali w wyjazdowym spotkaniu, tym bardziej, że Węgrzy dysponują trochę lepszą kadrą niż Rumunii. Mimo wszystko goście dzisiejszego starcia nie są bez szans i możemy spodziewać się naprawdę ciekawego i wyrównanego spotkania na Węgrzech.

Węgry – Islandia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów są Węgry. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.40. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Węgry – Islandia, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.15. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.15.

Węgry – Islandia nasze typy

Dzisiejsze spotkanie zapowiada się zdecydowanie najciekawiej ze wszystkich dzisiejszych pojedynków o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Bardzo ciężko jest wskazać faworyta w tym meczu, bo obie reprezentacje dysponują bardzo podobnym potencjałem na papierze i na pewno wygrana jakiejkolwiek ekipy nie będzie większą niespodzianką. Mimo wszystko przewagę własnego boiska ma reprezentacja Węgier i uważam, że to może być kluczowe jeśli chodzi o wynik dzisiejszego spotkania. Islandczycy na własnym obiekcie grają lepiej niż na wyjeździe i wydaje mi się, że na Mistrzostwa Europy pojedzie reprezentacja Węgier.

Węgry – Islandia | Typ: Węgry @2.40 STS

Węgry – Islandia | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.05 STS