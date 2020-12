Chelsea – Krasnodar. Typy, kursy (08.12.2020)

Po kilkudniowej przerwie od Ligi Mistrzów wracamy z tymi najlepszymi europejskimi rozgrywkami. Niektóre drużyny nie mają już o co grać w ostatniej kolejce i takimi ekipami jest chociażby Chelsea czy FK Krasnodar. Mimo wszystko powinniśmy być dzisiaj świadkami ciekawego starcia na Stamford Bridge. Rezerwowi zawodnicy będą chcieli pokazać się z dobrej strony i zobaczymy czy gospodarze wygrają kolejne spotkanie z rzędu.

Chelsea – Krasnodar zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogą być zadowoleni ze swojej postawy w tym sezonie. Gracze Chelsea są na trzeciej pozycji w Premier League i tracą zaledwie dwa punkty do lidera. W Lidze Mistrzów sytuacja tej ekipy jest jeszcze lepsza, bo drużyna z Londynu wygrała swoją grupę i bez większych problemów awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dzisiaj możemy spodziewać się eksperymentalnego zestawienia ze strony Franka Lamparda, który na pewno będzie chciał dać szansę innym zawodnikom, którzy nie grali w tym sezonie zbyt dużo. Mimo wszystko kadra Chelsea jest naprawdę szeroka i mocna i powinniśmy być świadkami dobrej gry ze strony gospodarzy z Londynu.

Goście na pewno liczyli na trochę lepsze rezultaty w tym sezonie w lidze rosyjskiej. Po siedemnastu rozegranych kolejkach gracze Krasnodaru mogą pochwalić się ósmą pozycją w tabeli. Strata do lidera wynosi aż jedenaście oczek i na pewno fani gości liczyli na lepsze wyniki ze strony swoich ulubieńców. Nie wszystko jest jednak stracone, bo kilka lepszych rezultatów na pewno się tej drużynie przyda. W Lidze Mistrzów rosyjska ekipa wykonała swoje zadanie i zajęła trzecie miejsce w grupie. To pozwoli Krasnodarowi grać na wiosnę w Lidze Europy i dalej reprezentować swój kraj na europejskiej arenie. Dzisiejsze starcie nie będzie dla gości łatwe, ale gracze Krasnodaru na pewno dadzą z siebie wszystko.

Chelsea – Krasnodar kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Chelsea. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.27. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chelsea – Krasnodar, to STS ma na to zdarzenie kurs 5.90. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 10.75.

Chelsea – Krasnodar nasze typy

Dzisiejsze spotkanie nie ma już większego znaczenia jeśli chodzi o wygląd grupy. Obie drużyny grają już po prostu o pojedyncze punkty do rankingu UEFA. Gospodarze zakończą rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu, a goście zadowolą się trzecim miejscem, które pozwoli im grać na wiosnę w Lidze Europy. Mimo wszystko spodziewam się dzisiaj bardzo ciekawego spotkania, bo obie drużyny na pewno będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony. Możemy spodziewać się lekko rezerwowych składów i wydaje mi się, że to gospodarze dysponują zdecydowanie lepszą kadrą. To pozwoli ekipie Chelsea pewnie wygrać w dzisiejszym starciu.

Chelsea – Krasnodar | Typ: handicap: Chelsea -1 @1.70 STS

Chelsea – Krasnodar | Typ: BTTS @1.85 STS