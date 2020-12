Olympiakos Pireus – FC Porto. Typy, kursy (9.12.2020)

Olympiakos Pireus w środowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów zagra z FC Porto. Czy mistrzowie Grecji zapewnią sobie grę w fazie pucharowej Ligi Europy?

Olympiakos Pireus – FC Porto zapowiedź

Drużyna gospodarzy aktualnie zajmuje trzecie miejsce w grupie Champions League i to już pewne, że wyżej nie podskoczy. Zespół ma na koncie trzy punkty, czyli tyle samo co czwarty Olympique Marsylia. Grecy mają lepszy bilans w bezpośrednich meczach niż rywale, aczkolwiek woleliby raczej przypieczętować awans do fazy pucharowej Ligi Europy w tym starciu.

Z kolei piłkarze Porto już wcześniej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wiedzą również, że zakończą etap grupowy na drugim miejscu, dlatego raczej powinni w tym spotkaniu oszczędzać siły.

Pierwszy pojedynek zespołów zakończył się trzema punktami mistrzów Portugalii. Porto wygrało 2:0 po golach Fabio Vieiry i Sergio Oliveiry. Czy tym razem to Grecy okażą się lepsi?

Olympiakos Pireus – FC Porto kursy

Według bukmacherów gospodarze powinni się okazać lepsi. Szanse na ich zwycięstwo oceniono na kurs 1.95, natomiast na triumf mistrzów Portugalii 4.00. Tymczasem kurs na remis wynosi 3.50.

Olympiakos Pireus – FC Porto typy

Gospodarze powinni tutaj wykazać się skutecznością, aby zapewnić sobie grę w Europie na wiosnę. Co prawda drużyna w obecnych rozgrywkach zdobyła tylko dwa gole, aczkolwiek ten ważny mecz może wykorzystać. Jedną z bramek powinien wobec tego zdobyć najlepszy strzelec zespołu w tym sezonie, Youssef El Arabi.

Olympiakos – Porto | Typ: Olympiakos powyżej 1.5 goli @2.10 STS

Olympiakos – Porto | Typ: Youssef El Arabi strzeli gola @2.60 STS