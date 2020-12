Manchester City – WBA. Typy, kursy (15.12.2020)

Drugim wtorkowym pojedynkiem w Premier League będzie spotkanie Manchesteru City z West Bromwich Albion. Faworyt tego spotkania może być oczywiście tylko jeden, a każde inne od pewnego zwycięstwa gospodarzy rozstrzygnięcie będzie traktowane w kategoriach sensacji. Czy na takową jest jednak jakakolwiek szansa?

Manchester City – WBA zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze od początku tego sezonu nie radzą sobie najlepiej i stać ich zdecydowanie na więcej. Kiepskie pierwsze mecze w wykonaniu Obywateli poskutkowały 9. miejscem w tabeli i sześcioma punktami straty do prowadzącego Tottenhamu. Trzeba przy tym pamiętać, że Manchester City ma na swoim koncie jeden mecz rozegrany mniej. The Citizens mają w tym sezonie szczególne problemy zwłaszcza z czołowymi zespołami, gdyż najmocniejszą pokonaną przez nich drużyną jest jak dotąd plasujące się na 13. miejscu Wolverhampton. Ekipa Pepa Guardioli w trzech ostatnich meczach nie straciła ani jednej bramki i we wtorek będzie chciała przedłużyć swoją serię.

Co do West Bromu, to nie sprawiają oni póki co dużej niespodzianki i zgodnie z przewidywaniami znajdują się na jednym z ostatnich miejsc. Beniaminek wyprzedza póki co tylko znajdujące się w ogromnym kryzysie Sheffield i niewiele wskazuje na to, by sytuacja ta miała się diametralnie zmienić na dystansie całego sezonu. WBA będzie skazane na walkę o utrzymanie, a patrząc na poziom ich gry trudno przewidywać zdobywanie punktów z czołowymi drużynami. Beniaminek przegrywał w ostatnim czasie minimalnie ze swoimi rywalami, co na pewno może być pewnym punktem do optymizmu. Czy w środę WBA również dopisze szczęście?

Manchester City – WBA kursy bukmacherskie

W STS kursy na rynki główne rozkładają się następująco:

– zwycięstwo Manchesteru City – kurs 1.12

– remis – kurs 10.00

– zwycięstwo WBA – kurs 17.50

Manchester City – WBA nasze typy

Typowanie zwycięzcy nie ma większego sensu, gdyż kurs jest całkowicie nieopłacalny. Biorąc pod uwagę mocno napięty terminarz, można spodziewać się, że Manchester City będzie dzisiaj grał nieco oszczędnie, a najlepiej będzie to zrobić szybko obejmując prowadzenie i kontrolować grę. Stawiamy zatem na szybkie bramki ze strony Obywateli.

Manchester City – WBA | Typ: Over 1,5 gola w 1. połowie Manchesteru City @2.35 STS

Manchester City – WBA | Typ: Manchester City wygra do zera @1.75 STS