Wisła Płock – Podbeskidzie Bielsko-Biała. Typy, kursy (18.12.2020)

Wisła Płock podejmie na własnym stadionie Podbeskidzie. Kto okaże się lepszy w starciu na dole tabeli ekstraklasy?

Wisła Płock – Podbeskidzie Bielsko-Biała zapowiedź

Ostatni czas nie był najlepszy dla podopiecznych Radosława Sobolewskiego. “Nafciarze” kontynuowali serię pięciu spotkań bez zwycięstwa, a w trzech z rzędu nie zdobyli nawet gola. W minionej kolejce drużyna jednak się przełamała, pokonując na wyjeździe Lechię 1:0 po golu Dusana Lagatora. Zespół w tej chwili zajmuje 13. pozycję, gromadząc 13 punktów.

Tymczasem “Górale” aktualnie znajdują się ligowym dnie z dziewięcioma punktami i największą liczbę straconych goli na koncie. Spójrzmy zresztą na ich bilans w trzech ostatnich spotkaniach – trzy porażki, bilans bramkowy 0:13. Po tej serii meczów pracę stracił trener, który w poprzednim sezonie wywalczył awans, Krzysztof Brede.

Po raz ostatni drużyny się zmierzyły jeszcze w sezonie 2009/2010 w 1. Lidze. Wówczas oba mecze kończyły się remisami. Czy i tym razem czeka nas podział punktów?

Wisła Płock – Podbeskidzie Bielsko-Biała kursy

Większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów mają gospodarze. Kurs na triumf “Nafciarzy” oceniono na kurs 1.95, natomiast ich rywali na 3.85. Z kolei szanse na remis wynoszą 3.60.

Wisła Płock – Podbeskidzie Bielsko-Biała typy

Przełamanie w poprzedniej kolejce może dawać “Nafciarzom” duże nadzieje na zwycięstwo w piątkowym starciu. Lepszą skuteczność zespół prezentuje jednak po przerwie i to wtedy z ich strony możemy się spodziewać bramek. Co więcej, forma gości raczej nie wskazuje na to, żeby próbowali doprowadzić do kapitulacji gospodarzy. Może w ten sposób płocczanie zachowają czyste konto?

Wisła P. – Podbeskidzie | Typ: Wisła P. strzeli gola w drugiej połowie @1.55 STS

Wisła P. – Podbeskidzie | Typ: Podbeskidzie nie strzeli gola @2.85 STS