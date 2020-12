Kolejne nagrania rozmów Lewandowskiego z Kucharskim. “Gadasz głupoty, że 35 mln złotych wyłudziłem kredytu”

Robert Lewandowski w czwartek otrzymał nagrodę dla Piłkarza Roku FIFA. Następnego dnia, po powrocie do codzienności, opublikowano zapisy kolejnych rozmów piłkarza z byłym menedżerem, Cezarym Kucharskim.

Wielki sukces Lewego

2020 rok jest dla kapitana reprezentacji Polski niezwykle udany. Robert Lewandowski sięgnął z Bayernem po potrójną koronę, ale także był najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczył. Piłkarz został królem strzelców zarówno Ligi Mistrzów i Bundesligi, jak i zakończył Puchar Niemiec z najlepszym wynikiem.

Po przyznaniu nagrody niektórzy stwierdzili, że jest ona zasługą również byłego menedżera piłkarza. Taką tezę sformułował na Twitterze dziennikarz Polsatu Sport, Cezary Kowalski.

Dzisiaj to średnio popularne, ale nie można nie zauważyć, że sukces RL9 to także wielka zasługa @CezaryKucharski, który wzorowo wprowadził Roberta do wielkiej piłki. — Cezary Kowalski (@kowalski_cezary) December 17, 2020

Głośny konflikt Lewandowskiego z byłym agentem

O konflikcie na linii Lewandowski-Kucharski jest głośno od ponad miesiąca w polskich i niemieckich mediach. Początkowo pojawiły się doniesienia, jakoby były menedżer piłkarza oczekiwał od niego 39 milionów odszkodowania. W ostatnich dniach Cezary Kucharski został jednak zatrzymany na polecenie Komendy Stołecznej Policji. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś potwierdził, że śledztwo dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec “wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego”.

Poza tym niedawno portal “Business Insider” opublikował treść rozmów agenta z piłkarzem, które miały odbyć się 6 stycznia w Restauracji Baczewski przy alei Christiana Szucha w Warszawie. Cezary Kucharski wówczas domagał się od swojego współpracownika 20 milionów euro “za spokój”. Menedżer dodał podczas rozmowy również, że podopieczny i jego żona są oszustami podatkowymi.

Z kolei “Bild” dotarł do nagrań rozmowy z 2018 roku, podczas której agent piłkarza zapowiedział, co może się dziać w najbliższych miesiącach. Wynika z nich między innymi, że Lewandowski zapytał wprost Kucharskiego, czy ten mu grozi.

Kolejne fakty wychodzą na jaw

Dzień po otrzymaniu przez Roberta Lewandowskiego wyróżnienia, portal “Business Insider” opublikował pozostałe fragmenty rozmów piłkarza z byłym agentem.

Lewandowski: Czarek, czy ty słuchasz, co ja do ciebie mówię? Mówię do osoby, która była posłem, sprowadzała czarne pieniądze bez podatku, tak?

Kucharski: Nie no Robert, przestań gadać.

Lewandowski: I wyłudziła kredyt na biuro w Krakowie, tak? I pracowała z kolejnymi osobami, które są oszustami i wyłudzały pieniądze ode mnie.

Kucharski: Robert, powiem ci tak, przestań pier***** głupoty!

Lewandowski: Ale to ty gadasz głupoty tak naprawdę.

Kucharski: Bo ty w życiu nie masz pojęcia, na czym polega budowa biurowca. Nie masz pojęcia. Żaden kredyt nie został wyłudzony. Czy ty myślisz, że kredyt na 30-parę milionów złotych ja mogę wyłudzić…

Lewandowski: Ty wziąłeś pieniądze, a przecież ty nic nie robiłeś przy tym biurowcu, przecież ty nie masz pojęcia, jak zbudować biurowiec. Więc nie mów o tym, że ja nie mam pojęcia, bo nie buduję. Nie masz pojęcia. To, że usłyszysz jednym uchem i powtórzysz…

Kucharski: Ale ty gadasz głupoty, że 35 mln złotych wyłudziłem kredytu? Poje**** cię, Robert? O czym ty mówisz?

Lewandowski: To ja mogę w drugą – czy ciebie poje****, że ja mam ci zapłacić za nic? To jest to samo. Albo zejdźmy na ziemię i normalnie zacznijmy rozmawiać, albo wymyślaj rzeczy dalej.

W dalszym ciągu rozmowy były agent Piłkarza Roku FIFA stwierdził, że “nie są już kumplami, tylko przeciwnikami”. Wciąż jednak nie padł temat kwoty 39 milionów złotych zawartej w pozwie z września tego roku.