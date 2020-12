Thomas Tuchel zwolniony z Paris Saint-Germain. Następca już znany

Thomas Tuchel tegorocznych świąt Bożego Narodzenia raczej nie zaliczy do udanych. Niemiecki trener 24 grudnia stracił bowiem pracę w Paris Saint-Germain.

Sukcesy nie utrzymały posady Tuchela

Thomas Tuchel pełnił funkcję trenera Les Parisiens od lipca 2018 roku, zastępując Unaia Emery’ego. Niemiecki szkoleniowiec z zespołem PSG zdobył dwa mistrzostwa Francji oraz po jednym Pucharze Francji i Ligi Francuskiej. Co więcej, był pierwszym trenerem w historii klubu, który doprowadził drużynę do finału Ligi Mistrzów, co miało miejsce w ubiegłym sezonie.

Mimo potrójnej korony oraz dobrych wyników w europejskich pucharach, Thomas Tuchel pożegnał się jednak z funkcją szkoleniowca paryżan. Powodem zwolnienia była słabsza postawa zespołu w Ligue 1 w ostatnim czasie. PSG w czterech poprzednich ligowych meczach zdobyło siedem punktów i przegrało 0:1 z Lyonem i zremisowało 0:0 z Lille. Tym samym drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w lidze, choć traci do Lyonu i Lille jeden punkt.

Wpływ na decyzję zarządu mógł mieć również niedawny wywiad udzielony przez Tuchela w niemieckich mediach. Trener przyznał, że w Paryżu czuje się bardziej jak polityk aniżeli szkoleniowiec pierwszej drużyny.

Nowe porządki

Władze klubu zdecydowały jednak, że były szkoleniowiec Borussii Dortmund pożegna się z Paryżem. Jak informują francuskie media, o krok od zastąpienia Niemca jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pozostaje bez pracy od listopada 2019, gdy został zwolniony z Tottenhamu.

Nowy trener już zimą ma przyczynić się do transferów dwóch byłych podopiecznych. Z PSG łączeni są bowiem Dele Alli i Christian Eriksen.