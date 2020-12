Chelsea – Aston Villa. Typy, kursy (28.12.2020)

Po zaledwie dwóch dniach przerwy do kolejnego meczu Premier League staną ekipy Chelsea oraz Aston Villi. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, a wyrównana stawka sprawia, że zwycięstwo może przesunąć któryś z zespołów o kilka miejsc do góry. Czy Chelsea odbije sobie bolesną porażkę z Arsenalem? A może to Aston Villa dopisze na swoje konto kolejne punkty?

Chelsea – Aston Villa zapowiedź (poniedziałek, 18:30)

The Blues nie radzą sobie ostatnio tak, jak oczekiwaliby od nich kibice. Londyńczycy w swoich czterech ostatnich meczach ligowych zgarnęli tylko 3 punkty przez co spadli na 8. pozycję w Premier League. Zwłaszcza poprzednia kolejka była szczególnie bolesna dla sympatyków Chelsea, gdyż w derbowym starciu uległa ona Arsenalowi aż 1:3. Trzeba przy tym podkreślić, że to nie był przypadkowy rezultat i to Kanonierzy dominowali w tym spotkaniu i mogli nawet zdobyć więcej bramek. Ekipa Franka Lamparda jest niewątpliwie w dołku, jednak czasu na odnalezienie właściwego rytmu nie ma zbyt wiele, gdyż już w niedzielę na ich piłkarzy czeka kolejny arcyważny sprawdzian, tym razem z Manchesterem City.

Aston Villa nadal radzi sobie bardzo dobrze jak na swoje oczekiwania i plasuje się na wysokiej, siódmej lokacie. The Villans mają dokładnie tyle samo punktów, co Chelsea, jednak rozegrali aż dwa spotkania mniej. Stawia to zatem gości w bardzo komfortowej sytuacji, tym bardziej, że forma graczy prowadzonych przez Deana Smitha jest naprawdę wysoka. Ostatnie 4 starcia ligowe to bowiem 3 zwycięstwa i remis. Ostatnia kolejka zakończyła się po myśli Aston Villi, która wygrała z Crystal Palace 3:0. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że ekipa z Birmingham musiała radzić sobie przez połowę spotkania bez Tyrone’a Mingsa, który otrzymał czerwoną kartkę w 45. minucie konfrontacji. W poprzednim sezonie w meczach pomiędzy Chelsea a Aston Villą dwukrotnie górą byli ci pierwsi, dwukrotnie zwyciężając 2:1.

Chelsea – Aston Villa kursy bukmacherskie

Kursy na ten mecz w STS rozkładają się następująco:

– zwycięstwo Chelsea, kurs: 1.72

– remis, kurs: 4.00

– zwycięstwo Aston Villi, kurs: 4.55

Chelsea – Aston Villa nasze typy

Mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco. Od obecnej formy jeszcze ważniejsze może być przygotowanie na to spotkanie, gdyż odbywa się ono zaledwie po dwóch dniach od zakończenia ostatnich potyczek obu drużyn. Chelsea jest faworytem, jednak Aston Villa na pewno nie pozostaje bez szans. Typujemy bramki z obu stron.

Chelsea – Aston Villa | Typ: BTTS @1.57 STS

Chelsea – Aston Villa | Typ: Giroud strzeli gola @2.25 STS