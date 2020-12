CA Osasuna – Deportivo Alaves. Typy, kursy (31.12.2020)

CA Osasuna w sylwestrowe popołudnie podejmie u siebie Deportivo Alaves. Który z zespołów lepiej zakończy 2020 rok?

CA Osasuna – Deportivo Alaves zapowiedź

W ostatnim czasie drużyna gospodarzy opuściła ostatnie miejsce w lidze, aczkolwiek wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Zespół ma na koncie 12 punktów i do bezpiecznej pozycji brakuje mu trzech punktów. Zresztą ostatnio podopieczni Jagoby Arrasate przerwali swoją serię porażek, remisując z Elche 2:2.

Tymczasem goście aktualnie znajdują się na trzynastej lokacie, gromadząc 17 punktów. Mankamentem drużyny z Kraju Basków jest niewątpliwie ofensywa – tylko trzy zespoły zdobyły mniej goli niż Alaves. W poprzedniej kolejce podopieczni Pablo Machina wygrali u siebie z Elche 2:1.

Lepszy bilans w ostatnich bezpośrednich starciach mają gospodarze. Zespół z Pampeluny wygrał trzy z czterech ostatnich pojedynków z Alaves, a jeden z meczów zakończył się remisem. Kto w lepszym stylu zakończy rok?

CA Osasuna – Deportivo Alaves kursy

Faworytem bukmacherów jest drużyna gospodarzy. Kurs na zwycięstwo piłkarzy z Pampeluny wynosi 2.35, natomiast ich rywali 3.20. Z kolei szanse na remis ustalono na kurs 3.20.

CA Osasuna – Deportivo Alaves typy

Chociaż goście nie są ofensywnym krezusem, warto zwrócić uwagę na słabą postawę w obronie gospodarzy. Co więcej, podopieczni Jagoby Arrasate często tracą bramki po przerwie – co może być sugestią do typów.

Osasuna – Alaves | Typ: Alaves strzeli @1.47 Totolotek

Osasuna – Alaves | Typ: Alaves strzeli gola w drugiej połowie @2.05 STS